Владислав Канопка, Владимир Зайцев и Николай Добрынин снимаются в продолжении «Молодежки»

По словам продюсера «Молодежки» Федора Бондарчука, «не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. С успехом вернулись "Папины дочки", анонсировано продолжение другого хита канала СТС — "Не родись красивой". Но "Молодежка" — особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя десять лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк».
По сюжету команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев (Зайцев), который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка (Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Влад Канопка отмечает, что манера работы Кисляка напомнит зрителям Макеева — тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова. «Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое, — рассуждает актер. — Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова».
Работа над сценарием шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодежки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а в режиссерском кресле снова Андрей Головков. «Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям, — комментирует режиссер. — Конечно, мы следим за тенденциями и обновление будет. Прежде всего это коснется сценария. И если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь персонажи объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Зимой большая часть съемок пройдет в интерьерах, а весной группа приступит к ледовым сценам. Параллельно на протяжении трех месяцев и три раза в неделю актеры, играющие «Акул Политеха», будут тренироваться под руководством профессиональных хоккеистов.
«Новые герои совмещают непростую учебу в университете, увлечение хоккеем и насыщенную личную жизнь. Но, как и положено студентам, остаются жизнерадостными, азартными и открытыми к приключениям. Нам приятно, что над проектом мы работаем вместе с каналом СТС. Также нам помогают КХЛ и Федерация хоккея России. Наши актеры много тренируются, посещают игры профессиональных команд. Так что в "Молодежке" традиционно все по-настоящему», — говорит продюсер Дмитрий Табарчук.
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