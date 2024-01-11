Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного»

События разворачиваются в самом заурядный на первый взгляд провинциальном городе Великий Гусляр, который на самом деле представляет собой уникальную точку на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей — самое обычное дело. Гуслярцы так привыкли к ним, что практически не замечают.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр – Эдуард Белинский (Лагашкин). Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву, и теперь вернулся с твердым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр. Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам Мэра берется помешать глава единственного ТСЖ Великого Гусляра Тимофей Молодцов (Быстров). Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.
Первые эпизоды «Очевидного невероятного» были показаны в рамках конкурсной программы Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и смотра экранизаций «Читка 2.0».
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