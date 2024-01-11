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Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного»

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Новости кино >>
11 января 2024
Опубликован первый тизер десятисерийной абсурдистской комедии «Очевидное невероятное» — экранизации фантастических рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях.



Режиссером сериала Okko и кинокомпании «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова выступил Александр Войтинский, за сценарий отвечает Максим Кудымов, а за визуальную составляющую — оператор Геннадий Успангалиев. В адаптации также приняли участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Екатерина Кабак и другие актеры.

Читать рецензию «Очевидное невероятное»: Сказки нашего ТСЖ

События разворачиваются в самом заурядный на первый взгляд провинциальном городе Великий Гусляр, который на самом деле представляет собой уникальную точку на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей — самое обычное дело. Гуслярцы так привыкли к ним, что практически не замечают.

Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр – Эдуард Белинский (Лагашкин). Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву, и теперь вернулся с твердым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр. Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам Мэра берется помешать глава единственного ТСЖ Великого Гусляра Тимофей Молодцов (Быстров). Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.

Первые эпизоды «Очевидного невероятного» были показаны в рамках конкурсной программы Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и смотра экранизаций «Читка 2.0».
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Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного» фотографии
Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного» фотографии
Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного» фотографии
Максим Лагашкин становится мэром Великого Гусляра в тизер-трейлере «Очевидного невероятного» фотографии
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