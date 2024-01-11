Не стало выдающегося советского актера Юрия Соломина

что почитать?

Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники

В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!

«Starперцы»: Умирать - так с музыкой!

Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни