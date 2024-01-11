Не стало выдающегося советского актера Юрия Соломина

На 89-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл, заслуженного и народного артиста РСФСР, народного артиста СССР и Кыргызстана, президента Ассоциации русских драматических театров, академика Международной академии творчества, почетного члена Российской академии художеств, члена-корреспондента Российской академии образования, почетного профессора МГУ, старшего брата Виталия Соломина
, художественного руководителя Малого театра
, выдающегося советского и российского актера театра и кино Юрия Соломина
. Об этом сообщается на официальном сайте
Малого театра.
«В Малый театр пришло непоправимое горе. 11 января на 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин. Гражданская панихида состоится 15 января в 11:00 на Исторической сцене», —
говорится в сообщении.
Юрий Мефодьевич родился 18 июня 1935 года в Чите. Вырос в семье профессиональных музыкантов. В 1957-м, по окончании Щепкинского высшего театрального училища, был принят в Малый театр. Начав с эпизодических ролей, молодой актер вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В 1966-м в спектакле Игоря Ильинского
«Ревизор» сыграл Хлестакова — юного, легкого, порхающего. В 2000-м в «Горе от ума
» предстал в качестве Фамусова, обнаружив блестящие комедийные возможности и склонность к яркой характерности. Оставаясь ведущим актером театра, выступал и как режиссер. С 1961-го преподавал в училище имени М.С. Щепкина, был руководителем курса и профессором. С 1990-го по 1992-й занимал пост министра культуры Российской Федерации. Член КПСС с 1966-го.
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Фильмы с Юрием Соломиным
В кино дебютировал главной ролью Павла Егоровича Каурова в социальной драме Исидора Анненского
«Бессонная ночь
», вышедшей в 1960-м. В 1970-м, создав образ капитана Кольцова в «Адъютанте его превосходительства
» Евгения Ташкова
, приобрел всесоюзную известность. Роль Арсеньева в фильме Акиры Куросавы
«Дерсу Узала
» сделала актера известным мировому кинематографу. Среди лучших киноработ: Дмитрий Ульянов («Сердце матери
»), майор Геттель («Сильные духом
»), Телегин («Хождение по мукам
»), майор Звягинцев («Блокада
»), Трактирщик («Обыкновенное чудо
»), Генрих Айзенштайн («Летучая мышь
»), Владимир Александрович («Свет в окне
») и Славин («ТАСС уполномочен заявить…
»). На счету мастера более 80 ролей. Поставил телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле
», «Берег его жизни
» и «В начале было слово
».
Лауреат многочисленных престижных наград, включая государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, государственную премию Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством» первой, второй, третьей и четвертой степеней, премию КГБ СССР, «Золотой овен», международную театральную премию Станиславского, «Звезду Театрала» и «Золотую маску». Академик РАО, почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации и почетный член Общественного совета Следственного комитета Российской Федерации. В 1998-м был избран Русским биографическим институтом «Человеком года» за выдающиеся заслуги в области искусства. В его честь назвали астероид № 10054 — «Юрий Соломин».
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