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Не стало выдающегося советского актера Юрия Соломина

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11 января 2024
На 89-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл, заслуженного и народного артиста РСФСР, народного артиста СССР и Кыргызстана, президента Ассоциации русских драматических театров, академика Международной академии творчества, почетного члена Российской академии художеств, члена-корреспондента Российской академии образования, почетного профессора МГУ, старшего брата Виталия Соломина, художественного руководителя Малого театра, выдающегося советского и российского актера театра и кино Юрия Соломина. Об этом сообщается на официальном сайте Малого театра.

Не стало выдающегося советского актера Юрия Соломина
фото: ria.ru

«В Малый театр пришло непоправимое горе. 11 января на 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин. Гражданская панихида состоится 15 января в 11:00 на Исторической сцене», — говорится в сообщении.

Юрий Мефодьевич родился 18 июня 1935 года в Чите. Вырос в семье профессиональных музыкантов. В 1957-м, по окончании Щепкинского высшего театрального училища, был принят в Малый театр. Начав с эпизодических ролей, молодой актер вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В 1966-м в спектакле Игоря Ильинского «Ревизор» сыграл Хлестакова — юного, легкого, порхающего. В 2000-м в «Горе от ума» предстал в качестве Фамусова, обнаружив блестящие комедийные возможности и склонность к яркой характерности. Оставаясь ведущим актером театра, выступал и как режиссер. С 1961-го преподавал в училище имени М.С. Щепкина, был руководителем курса и профессором. С 1990-го по 1992-й занимал пост министра культуры Российской Федерации. Член КПСС с 1966-го.

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В кино дебютировал главной ролью Павла Егоровича Каурова в социальной драме Исидора Анненского «Бессонная ночь», вышедшей в 1960-м. В 1970-м, создав образ капитана Кольцова в «Адъютанте его превосходительства» Евгения Ташкова, приобрел всесоюзную известность. Роль Арсеньева в фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала» сделала актера известным мировому кинематографу. Среди лучших киноработ: Дмитрий Ульянов («Сердце матери»), майор Геттель («Сильные духом»), Телегин («Хождение по мукам»), майор Звягинцев («Блокада»), Трактирщик («Обыкновенное чудо»), Генрих Айзенштайн («Летучая мышь»), Владимир Александрович («Свет в окне») и Славин («ТАСС уполномочен заявить…»). На счету мастера более 80 ролей. Поставил телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и «В начале было слово».

Лауреат многочисленных престижных наград, включая государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, государственную премию Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством» первой, второй, третьей и четвертой степеней, премию КГБ СССР, «Золотой овен», международную театральную премию Станиславского, «Звезду Театрала» и «Золотую маску». Академик РАО, почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации и почетный член Общественного совета Следственного комитета Российской Федерации. В 1998-м был избран Русским биографическим институтом «Человеком года» за выдающиеся заслуги в области искусства. В его честь назвали астероид № 10054 — «Юрий Соломин».
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