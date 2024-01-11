«Барби», «Оппенгеймер» и «Наследники» лидируют по числу номинаций на премию Гильдии киноакатеров США

Новости кино
Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ
Лайфстайл
23-летняя актриса родила сына
Дозорные
Как зарождался фирменный стиль режиссера
Интервью
О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым
Лайфстайл
А также заявил, что готов покорить Голливуд
Спутник телезрителя
В ночь с 10 на 11 января, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
обсуждение >>