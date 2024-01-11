«Барби», «Оппенгеймер» и «Наследники» лидируют по числу номинаций на премию Гильдии киноакатеров США

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Новости кино Денис Никифоров и пес Бим займутся новыми расследованиями 12 января Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ

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Интервью Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым

Лайфстайл «Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского А также заявил, что готов покорить Голливуд

Спутник телезрителя «Kingsman: Золотое кольцо»: Мир без наркотиков В ночь с 10 на 11 января, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл «Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий