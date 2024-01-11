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«Барби», «Оппенгеймер» и «Наследники» лидируют по числу номинаций на премию Гильдии киноакатеров США

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11 января 2024
Объявлены номинанты на юбилейную 30-ю премию Гильдии киноакатеров США (SAG). Наибольшее количество категорий у «Барби», «Оппенгеймера» и «Наследников». Список претендентов опубликован на сайте Гильдии.

За звание лучшего актерского ансамбля с «Барбенгеймером» поборются «Убийцы цветочной луны», «Американское чтиво» и ремейк «Цветов лиловых полей». В категории лучших киноактрис представлены Марго Робби, Эмма Стоун, Аннетт Бенинг, Лили Глэдстоун и Кэри Маллиган. Киноактерами года могут признать Киллиана Мерфи, Брэдли Купера, Пола Джаматти, Колмана Доминго и Джеффри Райта. Райан Гослинг, Роберт Дауни-младший, Роберт Де Ниро, Уиллем Дефо, Стерлинг Кэй Браун, Пенелопа Крус, Эмили Блант, Джоди Фостер, Да'Вин Джой Рендолф и Дэниелла Брукс претендуют на статуэтку за роли второго плана.

«Барби», «Оппенгеймер» и «Наследники» лидируют по числу номинаций на премию Гильдии киноакатеров США
фото: journal.tinkoff

В телевизионной секции «Наследники» обошли конкурентов, урвав себе сразу пять категорий — за актерский состав драмы и роли Сары Снук, Брайана Кокса, Кирэна Калкина и Мэттью Макфэдьена. На премию также рассчитывают участники сериалов «Корона», «Позолоченный век», «Утреннее шоу», «Одни из нас», «Начальная школа "Эбботт"», «Барри», «Медведь», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».

В категорию «Лучшая команда каскадеров в полнометражном фильме» попали «Барби», «Джон Уик 4», «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Миссия невыполнима 7. Смертельная расплата. Часть 1» и «Стражи Галактики. Часть 3». В аналогичную телевизионную номинацию включены сериалы «Барри», «Одни из нас», «Асока», «Грызня» и «Мандалорец». Церемония вручения пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.
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персоны
Аннетт БенингЭмили БлантСтерлинг Кэй БраунЛили ГлэдстоунРайан ГослингРоберт Дауни-мл.Роберт Де НироУиллем ДефоПол ДжаматтиКолман ДомингоКирэн КалкинБрайан КоксПенелопа КрусБрэдли КуперМэттью МакфэдьенКэри Ханна МаллиганКиллиан МёрфиДжеффри РайтДа'Вин Джой РендолфМарго РоббиСара СнукЭмма СтоунДжоди Фостер
фильмы
Американское чтивоАсокаБарбиБарриГрызняДжон Уик 4Индиана Джонс и колесо судьбыКоронаМандалорецМедведьМиссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1НаследникиНачальная школа «Эбботт»Одни из насОппенгеймерПозолоченный векСтражи Галактики. Часть 3Тед ЛассоУбийства в одном зданииУбийцы цветочной луныУтреннее шоуЦветы лиловые полей

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