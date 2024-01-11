Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР»

Видеосервис Wink.ru и телеканал НТВ представили тизер шпионской драмы «ГДР
» режиссёра Сергея Попова
(«Дорога на Берлин
»).
СССР, осень 1989 года. Огромная империя трещит по швам, вот-вот этот ледник прорвет плотину из дипломатии и вoенных союзов и устремится вниз, сметая все на своем пути. Главный герой — капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира.
Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов
, Александр Голубев
, Евгений Харитонов
, Дарья Урсуляк
, Татьяна Лютаева
, Кирилл Зайцев
, Линда Лапиньш
, Вадим Андреев
, Евгений Кутянин
, Геннадий Блинов
, Елизавета Базыкина
.
«ГДР» — сериал про советского разведчика, у которого на кону стоят не только его собственные идеалы, но и будущее страны
, — рассказал Александр Горбатов. — Однако, на мой взгляд, это не просто стильная и умная шпионская драма, детально воссоздающая атмосферу того времени. Наше кино еще и о любви, которая заставляет совершать самые невероятные поступки даже таких хладнокровных людей, как разведчики. Мне повезло с партнерами, они все очень яркие, а с Дарьей Урсуляк у нас получилась абсолютная гармония
».
Сериал снимали в течение года, всего состоялось 164 съемочных дня. Съёмки проходили в Москве Калининграде и Выборге, а также за рубежом: Берлине, Минске, Гродно, Бресте, Стамбуле.
Премьера сериала «ГДР
» состоится зимой 2024 года эксклюзивно на Wink.ru, а после проект выйдет в эфире телеканала НТВ.
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