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Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР»

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Новости кино >>
11 января 2024

Видеосервис Wink.ru и телеканал НТВ представили тизер шпионской драмы «ГДР» режиссёра Сергея ПоповаДорога на Берлин»).


СССР, осень 1989 года. Огромная империя трещит по швам, вот-вот этот ледник прорвет плотину из дипломатии и вoенных союзов и устремится вниз, сметая все на своем пути. Главный герой — капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира.

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина.

Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР»

«ГДР» — сериал про советского разведчика, у которого на кону стоят не только его собственные идеалы, но и будущее страны, — рассказал Александр Горбатов. — Однако, на мой взгляд, это не просто стильная и умная шпионская драма, детально воссоздающая атмосферу того времени. Наше кино еще и о любви, которая заставляет совершать самые невероятные поступки даже таких хладнокровных людей, как разведчики. Мне повезло с партнерами, они все очень яркие, а с Дарьей Урсуляк у нас получилась абсолютная гармония».

Сериал снимали в течение года, всего состоялось 164 съемочных дня. Съёмки проходили в Москве Калининграде и Выборге, а также за рубежом: Берлине, Минске, Гродно, Бресте, Стамбуле.

Премьера сериала «ГДР» состоится зимой 2024 года эксклюзивно на Wink.ru, а после проект выйдет в эфире телеканала НТВ.
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Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР» фотографии
Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР» фотографии
Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР» фотографии
Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР» фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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