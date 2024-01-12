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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Джон Красински и Натали Портман станут братом и сестрой в новом фильме Гая Ричи

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12 января 2024

Джон Красински и Натали Портман сыграют главные роли в новом фильме Гая Ричи «Фонтан молодости» (Fountain of Youth) для AppleTV+ и Skydance. Фильм расскажет о двух разлученных брате и сестре, которые объединяются для крупного ограбления, чтобы найти мифологический фонтан молодости, уточняет Deadine.

Джон Красински и Натали Портман станут братом и сестрой в новом фильме Гая Ричи
фото: Empire Magazine

Главным героям предстоит использовать свои знания истории, чтобы найти подсказки в эпическом приключении, которое изменит их жизнь и, возможно, приведет к бессмертию.

Планируется, что съемки начнутся в первом квартале этого года. Сообщается, что сценарий, написанный Джеймсом Вандербилтом, потряс руководство Skydance, и проект стал для студии приоритетным.
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