Джон Красински и Натали Портман станут братом и сестрой в новом фильме Гая Ричи

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
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Джон Красински и Натали Портман сыграют главные роли в новом фильме Гая Ричи «Фонтан молодости» (Fountain of Youth) для AppleTV+ и Skydance. Фильм расскажет о двух разлученных брате и сестре, которые объединяются для крупного ограбления, чтобы найти мифологический фонтан молодости, уточняет Deadine.
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