Алексей Гуськов и Юлия Снигирь окажутся на «Золотом дне» 18 января

Премьера драмы о губительной силе денег «Золотое дно» состоится 18 января на Иви и 29 января на телеканале НТВ. Автором идеи и сценария выступил Сергей Минаев, а производством занималась продюсерская компания «Среда», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Эта история списана, что называется, с натуры. В последнее время мы стали свидетелями нескольких громких историй: создатели бизнеса умирают, их дети наследуют огромные империи. Бывшие менеджеры, исполнявшие приказы своих родителей дети пытаются доказать окружающим, что выросли и сами способны управлять. Бизнес немедленно начинают атаковать конкуренты, параллельно начинается семейная борьба за наследство — в результате процесс передачи почти всегда превращается в драму. Компании погрязают в судебных процессах, корпоративных войнах или просто разваливаются», — говорит Сергей Минаев.
По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.
«Больше всего мне запомнилась наша экспедиция в Краснодарский край. Мы снимали на настоящих винодельнях, и мне было очень любопытно взглянуть на процесс производства вина. По сюжету эта сфера деятельности — не единственная у семьи Градовых, но мне она точно нравится больше всего. Самый старший Градов живет во Франции и над семейным вином иронизирует, а для его сына Алексея это любимое дело, и в процессе съемок я тоже очень прониклась этой темой», — рассказывает Юлия Снигирь.
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