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Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»

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Новости кино >>
12 января 2024

Стартовали съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. Режиссером-постановщиком выступает Душан Глигоров, оператором-постановщиком – Батыр Моргачев, вместе они уже работали над сериалами «Трасса», «Химера», «Хрустальный». «Аутсорс» станет пятым оригинальным проектом Okko и продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. К тому же, на этом можно неплохо заработать. Главным героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Костя, заручившись поддержкой коллег: надзирателей, прокурора и тюремного врача — придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы. Как только появляется возможность заработать, находятся и люди, готовые поступиться любыми принципами.

«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения, и за эти решения брать на себя ответственность. Ведь если ты сам берешь жизнь в свои руки, то твоя жизнь будет наполненной, будет ощущение, что она проходит не зря, и что ты стоишь у руля своей жизни», — говорит Душан Глигоров.

Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Продюсерами проекта выступают Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев. Автором сценария и шоураннером значится Анна КозловаМедиатор», «Краткий курс счастливой жизни»). Проект основан на повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».

«“Аутсорс” для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги. Могу сказать, что работа над сценарием была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений», — рассказывает Анна Козлова.

В качестве художника по костюмам над «Аутсорсом» работает Даша ФоминаСлово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия», «Перевал Дятлова»). Премьера сериала состоится в 2025 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Odonata   12.01.2024 - 20:37
... Отлично, что вы в курсе, неплохо было бы перечислить проекты в статье ... Ну, кому то СашаТаня на ура заходит, так что смысла спорить о качестве сериалов вообще не вижу. Лично для меня, после таких... читать далее>>
№ 4
Владислав Сергиенко   12.01.2024 - 20:08
... Нет никакой ошибки, в прошлом году Среда сняла 4 сериала для ОККО - Трасса, Лихие, Уголёк, Улица Шекспира и все были анонсированы, так что Аутсор действительно 5 их совместный сериал А провальным... читать далее>>
№ 3
Odonata   12.01.2024 - 19:17
Отличная новость, и сюжет лично меня заинтересовал. После провальных проектов Среды с Иви, сотрудничество с Окко очень радует, только в статье ошибка - это не пятый, а пока второй совместных их проект,... читать далее>>
№ 2
Владислав Сергиенко   12.01.2024 - 18:47
... Ну и прекрасно, что вы не посмотрите, а те кто любят разное кино, как я, обязательно посмотрят читать далее>>
№ 1
Angelika77   12.01.2024 - 18:42
Кошмар фильм и сюжет. Опять вопрос... Для кого кино? Пускай сами смотрят. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Краткий курс счастливой жизниМедиатор (1-2 сезоны)Перевал ДятловаСлово пацана. Кровь на асфальтеТрассаХимераХрустальныйЭпидемия

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Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс» фотографии
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс» фотографии
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс» фотографии
Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс» фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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