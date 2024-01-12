Иван Янковский отдаст наказания за преступления на «Аутсорс»

Стартовали съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли. Режиссером-постановщиком выступает Душан Глигоров, оператором-постановщиком – Батыр Моргачев, вместе они уже работали над сериалами «Трасса», «Химера», «Хрустальный». «Аутсорс» станет пятым оригинальным проектом Okko и продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. К тому же, на этом можно неплохо заработать. Главным героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Костя, заручившись поддержкой коллег: надзирателей, прокурора и тюремного врача — придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы. Как только появляется возможность заработать, находятся и люди, готовые поступиться любыми принципами.
«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения, и за эти решения брать на себя ответственность. Ведь если ты сам берешь жизнь в свои руки, то твоя жизнь будет наполненной, будет ощущение, что она проходит не зря, и что ты стоишь у руля своей жизни», — говорит Душан Глигоров.
«“Аутсорс” для меня стал сценарием в хорошем смысле эпохальным, подводящим некие мировоззренческие итоги. Могу сказать, что работа над сценарием была, наверное, самой изматывающей и тяжелой за всю мою карьеру. Но так уж устроено, что сильнее всего мы любим тех, кто от нас требует наибольших вложений», — рассказывает Анна Козлова.
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