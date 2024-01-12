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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»

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12 января 2024

Звезда «Холопа» Милош Бикович присоединился к касту третьего сезона сериала «Белый лотос», пишет Variety. Какая роль досталась актеру, пока неизвестно, но сообщается, что съемки шоу стартуют уже в феврале в Таиланде.

Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
фото: Hello! Russia

В третьем сезоне сериала также появятся Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Шалини Пейрис, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Лесли Бибб, Дом Хетракул, а также Наташа Ротвелл, которая вернется к роли менеджера спа-салона курорта. Режиссером и сценаристом вновь выступит создатель сериала Майк Уайт.

Социальная сатира стартовала в 2021 году. Действие разворачивается на эксклюзивном курорте, на котором проходит отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и в самом идиллическом месте.
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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