Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»

Звезда «Холопа» Милош Бикович присоединился к касту третьего сезона сериала «Белый лотос», пишет Variety. Какая роль досталась актеру, пока неизвестно, но сообщается, что съемки шоу стартуют уже в феврале в Таиланде.
Социальная сатира стартовала в 2021 году. Действие разворачивается на эксклюзивном курорте, на котором проходит отдых различных гостей отеля в течение недели, когда они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и в самом идиллическом месте.
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