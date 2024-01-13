Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

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На KION выйдет продолжение сериала «Сергий против нечисти»

Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля

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«Starперцы»: Умирать - так с музыкой!

В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!