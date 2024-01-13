Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

В списке фильмов, которые в теории «имеют право» претендовать на «Оскар
» в категории «Лучший фильм» Японию представляют «Мальчик и птица
» Хаяо Миядзаки
, «Судзумэ, закрывающая двери
» Макото Синкая
и примкнувшая к ним «Годзилла: Минус один
». К слову, оба полнометражных аниме уже представлены в аналогичной номинации на американской анимационной премии «Энни
». «Вискарня Комады
» же отправляется в Таиланд на местный фестиваль аниме Jamnime, а в марте — с 12-го по 20-е — пройдет второй Фестиваль анимационных фильмов в Ниигате
(есть постер
!). В России компания «Иное Кино
» отправит в повторный прокат романтическую драму Макото Синкая «Пять сантиметров в секунду
»: убедиться в тщетности отношений на расстоянии можно с 8 февраля. А в Лондоне 26 января «Синий гигант
» удостоится спец-показа, после которого постановщик Юдзуру Татикава
ответит на вопросы страждущей публики. Сделайте ваку-ваку-лицо: в японском бокс-офис «Код: Белый
» (полнометражное ответвление «Семьи шпиона
») уже третью неделю удерживает первую строчку, заработав почти $30 миллионов.
Тем временем раскрыта тайна коллаборации Spy x family
и Street Fighter
: в шестой части легендарного файтинга от Capcom появятся скины Лойда
и Йор
Форджеров — плюс несколько косметических деталей (а ведь были мечтатели, которые рассчитывали на полноценное гостевое присутствие Принцессы Шипов). Ролевая видеоигра по «Стране песков
» от Bandai Namco
в очередном трейлере
раскрыла дату релиза: 26 апреля Sand Land выйдет на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. Манга о настольной игре — сёги«Орион на борту»
(Banjou no Orion) от создателя «Твоей апрельской лжи
» Наоси Аракавы
получила сериализацию и три дня назад дебютировала с первой главой в Weekly Shonen Magazine
. Из-за землетрясения в Японии пятый сезон «Царства
» перенесли с 6 на 13 января (то есть сегодня). Опенинг
второго сезона «Магии и мускулов
» посмотрело два (уже почти три!) миллиона человек за пять дней. Осторожно, мелодия Creepy Nuts
из головы не выводит даже промышленный отбеливатель:
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новой студии постановщика «Человека-бензопилы» или о продолжении «Дорохэдоро»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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«Мальчик и птица» — (не)последний шедевр Хаяо Миядзаки
Саку Сакамото
, известный аниме-хоррорами «Клетка с насекомыми Араньи
» и «Праздник Амриты
», сообщил о начале производства короткометражного фильма «Разрыв Калаби-Яу
» (Calabi-Yau no Sukima). Постановщик, практически единолично создавший предыдущие два фильма, в новом проекте также выступит режиссером, аниматором, автором оригинальной истории, сценаристом и композитором. Прочие детали держатся в секрете — за исключением постера. По словам продюсера Осаму Фукутани
, дату релиза не назначают намеренно, чтобы режиссер мог спокойно трудиться до тех пор, пока не будет полностью удовлетворен результатом.
Название аниме отсылает к многообразию Калаби-Яу
— незаметным для человеческих органов чувств шестимерным пространствам, внутри которых — обособленный мир с собственной размерностью. Все три работы являются частью одной вселенной: на постере можно заметить мрачный жилой комплекс, который уже фигурировал в «Клетке с насекомыми» и «Празднике Амриты».
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Лавкрафтианский ужас и маленькая девочка в хорроре «Жилой комплекс С»
Манга Кодзи Синасаки
«Ледяные кости
», посвященная азартной китайской игре маджонг, получит аниме-адаптацию в 2024 году. За неимением точной даты релиза нас балуют тизером от студии East Fish Studio
(«Королева Воров любит цирк
»).
Кэй ведет двойную жизнь: днем он обычный школьник, а ночью срывает куш в подпольных маджонг-салонах, где играют на деньги, женщин и даже внутренние органы. Самый талантливый и хладнокровный игрок в городе редко проявляет эмоции: единственная, кто заставляет его сердце биться чаще — это девушка Амина, которую Кэй защищает от депортации.
Режиссером заявлен Дзюн Хатори
(«Слишком милый кризис
», «Сказка о девушке эпохи Тайсё
»), сценарием занимается Марико Кунисава
(«Власть книжного червя
», «Айкацу!
»), дизайном персонажей — Саяка Анэсаки
(«Приоритет чудо-яйца
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
»), а музыку пишут Юсукэ Сирато
(«Невеста чародея
», «Романтический убийца
») и Юки Кисида
(«Буллбастер
», «Любовные неудачи
»).
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25 самых ожидаемых аниме зимнего сезона
Релиз «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
» от студии Sunrise
(«Гинтама
», «Страна песков
»), анонсированного
в далеком 2006-м, состоится в японских кинотеатрах 26 января. В преддверии этого долгожданного события опубликован музыкальный ролик, где звучит композиция Sarigiwa no Romantics
от поп-группы See-Saw
: ранее их композиции звучали в сериалах «Мобильный воин Гандам: Поколение
» и «Мобильный воин Гандам: Судьба поколения
», а также парочке спешлов. Музыкальный дуэт уже не в первый раз надевает мобильные доспехи. Счастливчики, в первых рядах посетившие премьеру, получат в подарок один из двух эксклюзивных рассказов сценариста Риу Гото
и промокарту для игры Mobile Suit Gundam: Arsenal Base
.
Действие фильма развернется в 75 году C.E. (космической эры), а главными героями снова станут Кира Ямато и Лакс Кляйн. Над проектом работал режиссер оригинального сериала Мицуо Фукуда
(«Маленькие спасатели
», «Храбрый Экскайзер
»). Он также работал над сценарием вместе с покойной женой Тиаки Моросавой
и упомянутым Гото. За дизайн персонажей отвечает Хисаси Хираи
(«Небесный Фафнир: Исход
», «Эпоха героев
»).
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«Ведьма с Меркурия» — простой способ прикоснуться к легендарному «Гандаму»
Серия подростковых детективных ранобэ «Как стать невзрачным»
(Shoushimin Series) авторства Хонобу Ёнэдзавы
(«Хёка
») в июле этого года превратится в аниме. Студия Lapin Track
(«Фарс из убийства девушки-нежити
», «Так сложно любить отаку
») экранизирует первые два тома: «Дело о весеннем клубничном пироге
» и «Дело о летнем тропическом парфе
».
Гений дедукции Дзёгоро Кобато мечтает о тихой и спокойной жизни в старшей школе и даже тайно заключил взаимовыгодное соглашение с одноклассницей Юки Осанаи. Однако ребята удивительным образом оказываются втянутыми в загадочные происшествия, превращающие их жизнь в настоящую детективную историю.
Руководит проектом Мамору Камбэ
(«Обещанный Неверленд
», «Ты и я
»), за сценарий отвечает Тосии Оно
(«Однушка лорда демонов и героя
», «86: Восемьдесят шесть
»), за музыкальное сопровождение — Такахиро Обата
(«Пандора и Акуби
», «Девять золушек в августе
»), а за чардиз — Ацуси Сайто
(«Черная лиса
»). Дзёгоро озвучит Сюитиро Умэда
(Акира Тэндо
из «Предсмертного списка зомби
», Майло Джениус из «Магии и мускулов
»), а сэйю Юки стала Хина Ёмия
(Анна Ямада
из «Опасности в моем сердце
», Минами Котобуки
из «Звездного дитя
»).
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«Фарс убитой нежити» — макабрический детектив той же студии
Музей «Страна чудес Го Нагаи
», находящийся в городе Вадзима префектуры Исикава, сгорел в результате недавнего землетрясения в Японском море.
Легендарный мангака, известный созданием «Мазингера
», «Инопланетного робота Грендайзера
», «Человека-дьявола
» и «Милашки Хани
», и его студия Dynamic Production
выступили с заявлением. В они подчеркнули заботу о жителях города Вадзима и их безопасности, добавив, что прокомментируют ущерб, нанесенный музею, позже: «У меня разрывается сердце, когда я вижу снимки родного города после землетрясения и вспоминаю, как он выглядел когда-то. Я получил очень много теплых слов от людей, которые беспокоились обо мне. Позвольте воспользоваться возможностью и выразить в ответ свою благодарность: большое спасибо. Что касается музея, то, полагаю, многие выставочные экспонаты были повреждены, но я активный мангака, поэтому, даже если что-то было утрачено, я всё равно могу нарисовать и сотворить еще сколько угодно произведений. Само по себе это не так уж и важно. Я хотел бы сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим от стихии в Вакадзиме и других районах, чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни
».
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«Человек-дьявол: Плакса» — Масааки Юаса экранизирует Нагаи
Бонус
: обложка нового Blu-ray-издания «Берсерка»
от Discotek. Два года назад сериал по манге Кэнтаро Миуры
отпраздновал 25-летие.
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