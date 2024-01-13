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Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
13 января 2024
В списке фильмов, которые в теории «имеют право» претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм» Японию представляют «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая и примкнувшая к ним «Годзилла: Минус один». К слову, оба полнометражных аниме уже представлены в аналогичной номинации на американской анимационной премии «Энни». «Вискарня Комады» же отправляется в Таиланд на местный фестиваль аниме Jamnime, а в марте — с 12-го по 20-е — пройдет второй Фестиваль анимационных фильмов в Ниигате (есть постер!). В России компания «Иное Кино» отправит в повторный прокат романтическую драму Макото Синкая «Пять сантиметров в секунду»: убедиться в тщетности отношений на расстоянии можно с 8 февраля. А в Лондоне 26 января «Синий гигант» удостоится спец-показа, после которого постановщик Юдзуру Татикава ответит на вопросы страждущей публики. Сделайте ваку-ваку-лицо: в японском бокс-офис «Код: Белый» (полнометражное ответвление «Семьи шпиона») уже третью неделю удерживает первую строчку, заработав почти $30 миллионов.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Тем временем раскрыта тайна коллаборации Spy x family и Street Fighter: в шестой части легендарного файтинга от Capcom появятся скины Лойда и Йор Форджеров — плюс несколько косметических деталей (а ведь были мечтатели, которые рассчитывали на полноценное гостевое присутствие Принцессы Шипов). Ролевая видеоигра по «Стране песков» от Bandai Namco в очередном трейлере раскрыла дату релиза: 26 апреля Sand Land выйдет на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. Манга о настольной игре — сёги«Орион на борту» (Banjou no Orion) от создателя «Твоей апрельской лжи» Наоси Аракавы получила сериализацию и три дня назад дебютировала с первой главой в Weekly Shonen Magazine. Из-за землетрясения в Японии пятый сезон «Царства» перенесли с 6 на 13 января (то есть сегодня). Опенинг второго сезона «Магии и мускулов» посмотрело два (уже почти три!) миллиона человек за пять дней. Осторожно, мелодия Creepy Nuts из головы не выводит даже промышленный отбеливатель:



Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новой студии постановщика «Человека-бензопилы» или о продолжении «Дорохэдоро»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Мальчик и птица» — (не)последний шедевр Хаяо Миядзаки
Саку Сакамото, известный аниме-хоррорами «Клетка с насекомыми Араньи» и «Праздник Амриты», сообщил о начале производства короткометражного фильма «Разрыв Калаби-Яу» (Calabi-Yau no Sukima). Постановщик, практически единолично создавший предыдущие два фильма, в новом проекте также выступит режиссером, аниматором, автором оригинальной истории, сценаристом и композитором. Прочие детали держатся в секрете — за исключением постера. По словам продюсера Осаму Фукутани, дату релиза не назначают намеренно, чтобы режиссер мог спокойно трудиться до тех пор, пока не будет полностью удовлетворен результатом.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Название аниме отсылает к многообразию Калаби-Яу — незаметным для человеческих органов чувств шестимерным пространствам, внутри которых — обособленный мир с собственной размерностью. Все три работы являются частью одной вселенной: на постере можно заметить мрачный жилой комплекс, который уже фигурировал в «Клетке с насекомыми» и «Празднике Амриты».

Читать Лавкрафтианский ужас и маленькая девочка в хорроре «Жилой комплекс С»
Манга Кодзи Синасаки «Ледяные кости», посвященная азартной китайской игре маджонг, получит аниме-адаптацию в 2024 году. За неимением точной даты релиза нас балуют тизером от студии East Fish StudioКоролева Воров любит цирк»).


Кэй ведет двойную жизнь: днем он обычный школьник, а ночью срывает куш в подпольных маджонг-салонах, где играют на деньги, женщин и даже внутренние органы. Самый талантливый и хладнокровный игрок в городе редко проявляет эмоции: единственная, кто заставляет его сердце биться чаще — это девушка Амина, которую Кэй защищает от депортации.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Режиссером заявлен Дзюн ХаториСлишком милый кризис», «Сказка о девушке эпохи Тайсё»), сценарием занимается Марико КунисаваВласть книжного червя», «Айкацу!»), дизайном персонажей — Саяка АнэсакиПриоритет чудо-яйца», «Эта фарфоровая кукла влюбилась»), а музыку пишут Юсукэ СиратоНевеста чародея», «Романтический убийца») и Юки КисидаБуллбастер», «Любовные неудачи»).

Читать 25 самых ожидаемых аниме зимнего сезона
Релиз «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм» от студии SunriseГинтама», «Страна песков»), анонсированного в далеком 2006-м, состоится в японских кинотеатрах 26 января. В преддверии этого долгожданного события опубликован музыкальный ролик, где звучит композиция Sarigiwa no Romantics от поп-группы See-Saw: ранее их композиции звучали в сериалах «Мобильный воин Гандам: Поколение» и «Мобильный воин Гандам: Судьба поколения», а также парочке спешлов. Музыкальный дуэт уже не в первый раз надевает мобильные доспехи. Счастливчики, в первых рядах посетившие премьеру, получат в подарок один из двух эксклюзивных рассказов сценариста Риу Гото и промокарту для игры Mobile Suit Gundam: Arsenal Base.


Действие фильма развернется в 75 году C.E. (космической эры), а главными героями снова станут Кира Ямато и Лакс Кляйн. Над проектом работал режиссер оригинального сериала Мицуо ФукудаМаленькие спасатели», «Храбрый Экскайзер»). Он также работал над сценарием вместе с покойной женой Тиаки Моросавой и упомянутым Гото. За дизайн персонажей отвечает Хисаси ХираиНебесный Фафнир: Исход», «Эпоха героев»).

Читать «Ведьма с Меркурия» — простой способ прикоснуться к легендарному «Гандаму»
Серия подростковых детективных ранобэ «Как стать невзрачным» (Shoushimin Series) авторства Хонобу ЁнэдзавыХёка») в июле этого года превратится в аниме. Студия Lapin TrackФарс из убийства девушки-нежити», «Так сложно любить отаку») экранизирует первые два тома: «Дело о весеннем клубничном пироге» и «Дело о летнем тропическом парфе».


Гений дедукции Дзёгоро Кобато мечтает о тихой и спокойной жизни в старшей школе и даже тайно заключил взаимовыгодное соглашение с одноклассницей Юки Осанаи. Однако ребята удивительным образом оказываются втянутыми в загадочные происшествия, превращающие их жизнь в настоящую детективную историю.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Руководит проектом Мамору КамбэОбещанный Неверленд», «Ты и я»), за сценарий отвечает Тосии ОноОднушка лорда демонов и героя», «86: Восемьдесят шесть»), за музыкальное сопровождение — Такахиро ОбатаПандора и Акуби», «Девять золушек в августе»), а за чардиз — Ацуси СайтоЧерная лиса»). Дзёгоро озвучит Сюитиро Умэда (Акира Тэндо из «Предсмертного списка зомби», Майло Джениус из «Магии и мускулов»), а сэйю Юки стала Хина Ёмия (Анна Ямада из «Опасности в моем сердце», Минами Котобуки из «Звездного дитя»).

Читать «Фарс убитой нежити» — макабрический детектив той же студии
Музей «Страна чудес Го Нагаи», находящийся в городе Вадзима префектуры Исикава, сгорел в результате недавнего землетрясения в Японском море.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

Легендарный мангака, известный созданием «Мазингера», «Инопланетного робота Грендайзера», «Человека-дьявола» и «Милашки Хани», и его студия Dynamic Production выступили с заявлением. В они подчеркнули заботу о жителях города Вадзима и их безопасности, добавив, что прокомментируют ущерб, нанесенный музею, позже: «У меня разрывается сердце, когда я вижу снимки родного города после землетрясения и вспоминаю, как он выглядел когда-то. Я получил очень много теплых слов от людей, которые беспокоились обо мне. Позвольте воспользоваться возможностью и выразить в ответ свою благодарность: большое спасибо. Что касается музея, то, полагаю, многие выставочные экспонаты были повреждены, но я активный мангака, поэтому, даже если что-то было утрачено, я всё равно могу нарисовать и сотворить еще сколько угодно произведений. Само по себе это не так уж и важно. Я хотел бы сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим от стихии в Вакадзиме и других районах, чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни».

Читать «Человек-дьявол: Плакса» — Масааки Юаса экранизирует Нагаи
Бонус: обложка нового Blu-ray-издания «Берсерка» от Discotek. Два года назад сериал по манге Кэнтаро Миуры отпраздновал 25-летие.

Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю

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Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, Синкай и Годзилла собираются на «Оскар»: главные новости аниме за неделю фотографии
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