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Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни»

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13 января 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Станислава Мареева «Первый день счастливой жизни». Главные роли в мини-сериале исполнили Наталья Бергер и Дмитрий Белякин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

По словам Бергер, ее героиня «Света очень романтичный человек, которому повезло найти своё дело в жизни и реализоваться в нем. Ей хочется достичь высот, несмотря на то, что приходится довольствоваться тем, что есть. Она целеустремленная, но иногда нерешительная, как и любой творческий человек».

Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету флорист Света пытается успеть закончить все дела до свадьбы, ведь после регистрации они с Павлом собираются переехать в Москву. Их вялотекущий роман длится уже пять лет, оба живут в разных городах. Но долгожданный приезд Павла переносится, что приводит к ссоре жениха и невесты. Расстроенная Света соглашается на предложение клиента магазина Данилы – изобразить на семейном ужине его невесту. Очаровавшись и Данилой, и его бабушкой, героиня уже не так уверена, что вечно сомневающийся Павел способен сделать ее счастливой. Положение Светы невольно осложняет подруга-риелтор, вбившая себе в голову, что ей тоже нужно срочно замуж за симпатичного Славу. Жанна, желая добиться парня своей мечты, заселяет его в выставленную на продажу квартиру подруги, не предупредив ее об этом. Света остается без жилья, а Павел, решивший все-таки приехать к возлюбленной, принимает Славу за ее любовника. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, Света не по своей воле оказывается впутанной в махинации Данилы.

«Мой герой – не тот человек, который будет идти напролом, особенно, если дело касается любви. Он влюбляется в Свету с первого взгляда, но замечая, как она пытается разобраться в себе, в своих чувствах к тем мужчинам, которые ее внезапно окружили, не спешит навязывать ей свои ухаживания и мысли. Слава поступает куда более аккуратно и по-взрослому, находясь рядом, поддерживая и помогая ей в тот момент, когда она нуждается в этом больше всего», — рассказал Дмитрий Белякин.
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№ 3
Angelika77   13.01.2024 - 02:51
Да не примитивный, самый обычный. Когда этот канал снимал другое кино. Всегда одно и тоже. читать далее>>
№ 2
babydylnova   13.01.2024 - 02:35
Ой, ну какой примитив. Невозможно такое смотреть. Когда Домашний перестанет клепать такие сюжеты? Еще и герои максимально странно себя ведут. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   13.01.2024 - 02:13
Сложно представить, что за сериал такой. Хотя учитывая тот факт, что это канал "Домашний", то ничего интересного не ожидается читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни» фотографии
Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни» фотографии
Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни» фотографии
Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни» фотографии
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