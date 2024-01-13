Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного»

13 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
13 января 2024
Стартовали съемки продолжения сериала «Контуженный» с Антоном Батыревым в главной роли. Согласно пресс-службе Пятого канала, в восьмисерийном детективе также принимает участие Кирилл Полухин. Съемочный период продлится до конца февраля.

Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного»
фото: пресс-служба Пятого канала

В эпицентре событий вновь окажется бывший командир СОБРа Дмитрий Чистяков. Несколько лет назад майор получил серьезное ранение головы и контузию. Но вместе с болезнью он обрел и особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, он видит чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку и выводит его на злоумышленников. Этот дар помогает Дмитрию раскрыть убийство друга - замначальника УМВД Грунина, которое было обставлено как самоубийство офицера. В заключительной серии врачи предложили Чистякову сделать операцию и избавиться от опухоли. Перед майором стоит выбор – сохранить жизнь и вернуться к службе, но, соответственно, потерять свой уникальный дар или оставить все, как есть.

Первая серия второго сезона начинается с кадров выхода Чистякова из больницы. Врачи дают хороший прогноз. Начальник УМВД Майский предлагает Дмитрию стать его заместителем. К тому времени информация об оперативнике, который раскрывает самые сложные дела необычным способом, распространилась по всему городу. Именно поэтому криминальный авторитет по кличке Ацетон решил обратиться к Чистякову. У него похитили дочь и времени на ее поиски практически нет. Купить оперативника не удается, и, чтобы заставить упрямого майора работать на себя, Ацетон обещает убить самых близких Дмитрию людей. Авторитет ждет от бывшего СОБРовца чудес, но никто не знает, сохранился ли его чудесный дар, или теперь Чистяков может рассчитывать только на свою смекалку и опыт.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   13.01.2024 - 02:00
Очередной сериал, который точно смотреть не буду. Сюжет довольно банальный, а актёрский состав вообще вижу впервые. Ещё название такое... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»
Антон Батырев снимается в детективе «Контуженный»
персоны
Антон БатыревКирилл Полухин
фильмы
КонтуженныйКонтуженный-2

фотографии >>
Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного» фотографии
Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного» фотографии
Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Соломин
11 января ушёл из жизни актёр Юрий Соломин.
Тамара Милашкина
10 января ушла из жизни оперная певица Тамара Милашкина.
Игорь Болгарин
9 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Игорь Болгарин.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Василий Баша
Милош Бикович
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Всеволод Макаров
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Орландо Блум
Джилл Вагнер
Патрик Демпси
Пенелопа Энн Миллер
Роберт Стэк
Рут Уилсон
Лиам Хемсворт
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Последний наёмник
криминальный фильм, триллер
Ирландия, 2023
Спасти Санту
комедия, семейное кино
Испания, 2023
Стальная хватка
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2023
Проклятие дома с призраками
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Турбозавры. Год Дракона
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram