Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного»

Стартовали съемки продолжения сериала «Контуженный» с Антоном Батыревым в главной роли. Согласно пресс-службе Пятого канала, в восьмисерийном детективе также принимает участие Кирилл Полухин. Съемочный период продлится до конца февраля.
фото: пресс-служба Пятого канала
В эпицентре событий вновь окажется бывший командир СОБРа Дмитрий Чистяков. Несколько лет назад майор получил серьезное ранение головы и контузию. Но вместе с болезнью он обрел и особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, он видит чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку и выводит его на злоумышленников. Этот дар помогает Дмитрию раскрыть убийство друга - замначальника УМВД Грунина, которое было обставлено как самоубийство офицера. В заключительной серии врачи предложили Чистякову сделать операцию и избавиться от опухоли. Перед майором стоит выбор – сохранить жизнь и вернуться к службе, но, соответственно, потерять свой уникальный дар или оставить все, как есть.
Первая серия второго сезона начинается с кадров выхода Чистякова из больницы. Врачи дают хороший прогноз. Начальник УМВД Майский предлагает Дмитрию стать его заместителем. К тому времени информация об оперативнике, который раскрывает самые сложные дела необычным способом, распространилась по всему городу. Именно поэтому криминальный авторитет по кличке Ацетон решил обратиться к Чистякову. У него похитили дочь и времени на ее поиски практически нет. Купить оперативника не удается, и, чтобы заставить упрямого майора работать на себя, Ацетон обещает убить самых близких Дмитрию людей. Авторитет ждет от бывшего СОБРовца чудес, но никто не знает, сохранился ли его чудесный дар, или теперь Чистяков может рассчитывать только на свою смекалку и опыт.
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