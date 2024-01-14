Дэвид Гордон Грин расстался с «Изгоняющим дьявола»

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Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг включены в актерский состав ремейка «Невесты Франкенштейна»

14 января

Изабела Монер станет Диной во втором сезон адаптации игровой серии The Last of Us

В продолжение сериала также записался Янг Мазино в качестве Джесси