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Дэвид Гордон Грин расстался с «Изгоняющим дьявола»

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14 января 2024
Дэвиду Гордону Грину не удастся полноценно переосмыслить «Изгоняющего дьявола» в отличие от перезапущенного им «Хэллоуина». Постановщик расстался с режиссерским креслом второй части затеянной хоррор-трилогии, уточняет Variety.

Дэвид Гордон Грин расстался с «Изгоняющим дьявола»
фото: theplaylist.net

Уход режиссера связан с кассовым провалом и полным разгромом критиками «Изгоняющего дьявола: Верующего», ставшего прямым продолжением классической ленты Уильяма Фридкина. Картина явно задумывалась только ради финальной сцены, где в одном кадре появлялись мать и дочь в исполнении Эллен Берстин и Линды Блэр, однако не только лишь все смогли досидеть до этого момента.

Выход сиквела с подзаголовком «Обманщик» был изначально намечен на 2025 год, теперь его нет в графике релизов. В настоящий момент ведутся поиски нового режиссера.
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