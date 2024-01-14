Дэвид Гордон Грин расстался с «Изгоняющим дьявола»

Дэвиду Гордону Грину
не удастся полноценно переосмыслить «Изгоняющего дьявола
» в отличие от перезапущенного им «Хэллоуина
». Постановщик расстался с режиссерским креслом второй части затеянной хоррор-трилогии, уточняет Variety
.
Уход режиссера связан с кассовым провалом и полным разгромом критиками «Изгоняющего дьявола: Верующего
», ставшего прямым продолжением классической ленты Уильяма Фридкина
. Картина явно задумывалась только ради финальной сцены, где в одном кадре появлялись мать и дочь в исполнении Эллен Берстин
и Линды Блэр
, однако не только лишь все смогли досидеть до этого момента.
Выход сиквела с подзаголовком «Обманщик» был изначально намечен на 2025 год, теперь его нет в графике релизов. В настоящий момент ведутся поиски нового режиссера.
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