Изабела Монер станет Диной во втором сезон адаптации игровой серии The Last of Us

Следом за Кейтлин Дивер
, которой досталась роль главной антагонистки Эбби, ко второму сезону экранизации игровой серии The Last of Us
присоединилась Изабела Монер
. Согласно Deadline
, актриса сыграет Дину — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси
.
В продолжение шоу HBO также записался Янг Мазино в качестве Джесси, бывшего возлюбленного Дины. Съемки должны стартовать через месяц в Ванкувере. Дивер и Монер три года назад снимались вместе в фильме «Розалин
».
«Дина — яркая, талантливая, непосредственная, веселая, духовная, одновременно притягательная и опасная. Можно заниматься поисками актрисы, способной без труда воплотить все эти качества вечно, а можно просто взять Изабелу Монер. Мы очень рады, что она стала частью нашей семьи», —
прокомментировали соавторы сериала «Одни из нас
» Крэйг Мазин
и Нил Дракманн.
В видеоигре The Last of Us Part II, на которой основан второй сезон сериала, Дину играет Шеннон Мари Вудворд
, Эбби — Лора Бейли
, а Джесси — Стивен Чан.
обсуждение >>