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Изабела Монер станет Диной во втором сезон адаптации игровой серии The Last of Us

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14 января 2024
Следом за Кейтлин Дивер, которой досталась роль главной антагонистки Эбби, ко второму сезону экранизации игровой серии The Last of Us присоединилась Изабела Монер. Согласно Deadline, актриса сыграет Дину — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси.

В продолжение шоу HBO также записался Янг Мазино в качестве Джесси, бывшего возлюбленного Дины. Съемки должны стартовать через месяц в Ванкувере. Дивер и Монер три года назад снимались вместе в фильме «Розалин».

Изабела Монер станет Диной во втором сезон адаптации игровой серии The Last of Us
фото: ew.com

«Дина — яркая, талантливая, непосредственная, веселая, духовная, одновременно притягательная и опасная. Можно заниматься поисками актрисы, способной без труда воплотить все эти качества вечно, а можно просто взять Изабелу Монер. Мы очень рады, что она стала частью нашей семьи», — прокомментировали соавторы сериала «Одни из нас» Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

В видеоигре The Last of Us Part II, на которой основан второй сезон сериала, Дину играет Шеннон Мари Вудворд, Эбби — Лора Бейли, а Джесси — Стивен Чан.
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