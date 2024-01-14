Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг включены в актерский состав ремейка «Невесты Франкенштейна»

Джесси Бакли
, Пенелопа Крус
и Аннетт Бенинг
составят компанию Кристиану Бейлу
и Питеру Сарсгаарду
в ремейке классического хоррора «Невеста Франкенштейна
» 1935 года, уверяет Deadline
.
За постановку и сценарий новой версии возьмется Мэгги Джилленхол
. Это будет вторая режиссерская работа актрисы после «Незнакомой дочери
».
Картина Джеймса Уэйла
вышла спустя четыре года после его же «Франкенштейна
». Монстр в исполнении Бориса Карлоффа
, мерзкое творение барона Генри Франкенштейна (Колин Клайв
), не погиб в воспламенившейся лестнице, а отсиделся в грунтовых водах, убил еще нескольких своих гонителей, научился плакать, дружить, пить, курить и вести себя грубо, полюбил скрипку. По совету доктора Преториуса Монстр требует, чтобы Франкенштейн создал ему невесту (Эльза Ланчестер
).
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