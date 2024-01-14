Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг включены в актерский состав ремейка «Невесты Франкенштейна»

14 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
14 января 2024
Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг составят компанию Кристиану Бейлу и Питеру Сарсгаарду в ремейке классического хоррора «Невеста Франкенштейна» 1935 года, уверяет Deadline.

Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг включены в актерский состав ремейка «Невесты Франкенштейна»
фото: deadline.com

За постановку и сценарий новой версии возьмется Мэгги Джилленхол. Это будет вторая режиссерская работа актрисы после «Незнакомой дочери».

Картина Джеймса Уэйла вышла спустя четыре года после его же «Франкенштейна». Монстр в исполнении Бориса Карлоффа, мерзкое творение барона Генри Франкенштейна (Колин Клайв), не погиб в воспламенившейся лестнице, а отсиделся в грунтовых водах, убил еще нескольких своих гонителей, научился плакать, дружить, пить, курить и вести себя грубо, полюбил скрипку. По совету доктора Преториуса Монстр требует, чтобы Франкенштейн создал ему невесту (Эльза Ланчестер).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кристиан Бейл и Питер Сарсгаард сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»
Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна»
персоны
Джесси БаклиКристиан БейлАннетт БенингМэгги ДжилленхолБорис КарлоффКолин КлайвПенелопа КрусЭльза ЛанчестерПитер СарсгаардДжеймс Уэйл
фильмы
Невеста ФранкенштейнаНезнакомая дочьФранкенштейн

анонс

Скорбим

Адылбек Атыхаев
12 января ушёл из жизни Адылбек Атыхаев.
Александр Захаренков
12 января ушёл из жизни каскадёр Александр Захаренков.
Юрий Соломин
11 января ушёл из жизни актёр Юрий Соломин.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Анатолий Лобоцкий
Александр Новиков
Игорь Новосёлов
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Джейсон Бейтман
Фэй Данауэй
Гай Уильямс
Эмили Уотсон
Марк Эдди
Аркадиуш Якубик
Аркадиуш Яничек
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram