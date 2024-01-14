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«Если бы я был котом, отсюда бы сгинул сразу же»: Лоуренс Фишберн станет Регисом в четвертом сезоне «Ведьмака»

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14 января 2024
Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоуренс Фишберн получил роль вампира Региса в четвертом сезоне сериала Netflix «Ведьмак», сообщает Variety.

«Если бы я был котом, отсюда бы сгинул сразу же»: Лоуренс Фишберн станет Регисом в четвертом сезоне «Ведьмака»
фото: nerdist.com

«Я взволнован возможностью стать частью команды "Ведьмака" и исследовать увлекательный мир этого сериала», — прокомментировал актер.

Регис впервые появился в «Крещении огнем» — пятом романе ведьмачьего цикла Анджея Сапковского, а также засветился в шикарном дополнении «Кровь и вино» к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота». Это опытный цирюльник-хирург с загадочным прошлым, сопровождающий Геральта в его путешествиях.

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В четвертом сезоне образ Геральта из Ривии вместо Генри Кавилла воплотит Лиам Хемсворт, а Фрейя Аллан, Анья Чалотра и Джои Бэти вернутся к ролям Цири, Йеннифер и Лютика. Съемки намечены на весну.
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