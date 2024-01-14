«Если бы я был котом, отсюда бы сгинул сразу же»: Лоуренс Фишберн станет Регисом в четвертом сезоне «Ведьмака»

Звезда «Матрицы
» и «Джона Уика
» Лоуренс Фишберн
получил роль вампира Региса в четвертом сезоне сериала Netflix «Ведьмак
», сообщает Variety
.
«Я взволнован возможностью стать частью команды "Ведьмака" и исследовать увлекательный мир этого сериала», —
прокомментировал актер.
Регис впервые появился в «Крещении огнем» — пятом романе ведьмачьего цикла Анджея Сапковского
, а также засветился в шикарном дополнении «Кровь и вино» к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота». Это опытный цирюльник-хирург с загадочным прошлым, сопровождающий Геральта в его путешествиях.
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Третий сезон «Ведьмака»: Плотве не снести двоих
В четвертом сезоне образ Геральта из Ривии вместо Генри Кавилла
воплотит Лиам Хемсворт
, а Фрейя Аллан
, Анья Чалотра
и Джои Бэти
вернутся к ролям Цири, Йеннифер и Лютика. Съемки намечены на весну.
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