«Оппенгеймер» стал триумфатором премии Critics Choice Awards

В Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения премии «Выбор критиков» Critics Choic Awards. Лидером стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, взявший восемь наград, в том числе за лучший фильм. У «Барби» — шесть призов, в сериальной категории фаворитами стали «Медведь» и «Грызня» — у проектов по четыре награды.
фото: film.ru
«Оппенгеймер» победил в следующих номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер второго плана (Роберт Дауни мл.), лучший актерский ансамбль, лучший оригинальный саундтрек (Людвиг Йоранссон), лучшая операторская работа (Хойте Ван Хойтема), лучший монтаж (Дженнифер Лэйм), лучшие визуальные эффекты. «Барби» назвали лучшей комедией, а также наградили за лучшую песню («I’m Just Ken»), лучший оригинальный сценарий, грим и прически, дизайн костюмов и за работу художника-постановщика (Сара Гринвуд и Кэти Спенсер).
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