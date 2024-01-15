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«Оппенгеймер» стал триумфатором премии Critics Choice Awards

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15 января 2024
В Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения премии «Выбор критиков» Critics Choic Awards. Лидером стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, взявший восемь наград, в том числе за лучший фильм. У «Барби» — шесть призов, в сериальной категории фаворитами стали «Медведь» и «Грызня» — у проектов по четыре награды.

«Оппенгеймер» стал триумфатором премии Critics Choice Awards
фото: film.ru

«Оппенгеймер» победил в следующих номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер второго плана (Роберт Дауни мл.), лучший актерский ансамбль, лучший оригинальный саундтрек (Людвиг Йоранссон), лучшая операторская работа (Хойте Ван Хойтема), лучший монтаж (Дженнифер Лэйм), лучшие визуальные эффекты. «Барби» назвали лучшей комедией, а также наградили за лучшую песню («I’m Just Ken»), лучший оригинальный сценарий, грим и прически, дизайн костюмов и за работу художника-постановщика (Сара Гринвуд и Кэти Спенсер).

Лучшим зарубежным фильмом назвали «Анатомию падения», а анимационным фильмом — «Человек-паук: Паутина вселенных». В актерских номинациях, помимо Роберта Дауни мл., наградили Пола ДжаматтиОставленные»), Эмму СтоунБедные-несчастные»), Давайн Джой Рэндольф («Оставленные») и Доминика Сесса («Оставленные»). Харрисон Форд получил премию за карьерные достижения.

В сериальной категории лучшей драмой стали «Наследники», лучшей комедией «Медведь», а лучшим мини-сериалом — «Грызня». Лучшим зарубежным сериалом признали «Люпена», а среди анимационных сериалов отметили проект «Скотт Пилигрим жмет на газ». В актерских категориях победили Сара Снук («Наследники»), Киран Калкин («Наследники»), Элизабет ДебикиКорона»), Билли КрудапУтреннее шоу»), Айо Эдебири («Медведь»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Мерил СтрипУбийства в одном здании»), Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»), Али Вонг («Грызня»), Стивен Ян («Грызня»), Мария Белло («Грызня»), Джонатан БэйлиПопутчики»).
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