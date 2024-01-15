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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января

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Новости кино >>
15 января 2024

На ТНТ 22 января состоится премьера комедийного сериала «Повышая градус» о том, как трое уволенных с ликеро-водочного завода подруг решают создать свой алкогольный бизнес. Главные роли в проекте сыграют Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук, а компанию им составят Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету у ликеро-водочного завода провинциального городка меняется руководство: новый директор из Москвы первым делом увольняет старого начальника, отправив его под домашний арест, а следом за ним - секретаршу Дину, техника конвейера Иру и молодого технолога Таню. Женщины в отчаянии, ведь увольнение означает для них долговую яму. Поскандалив с новым директором, подруги оказываются в изоляторе, где им подсказывают идею для выживания — самим гнать самогон. К тому же, у них это получится гораздо лучше, чем у конкурентов, которые не знают технологий.



Посомневавшись, подруги решают действовать, просчитывают все ходы и организовывают свою лабораторию. Но приготовить водку идеального качества — еще не весь секрет успеха. Им нужно с нуля налаживать сбыт, причем иногда его правила вступают в конфликт с моральными ценностями героинь (например, не продавать алкоголь детям). Мир алкогольного бизнеса оказывается жестоким, но вместе с тем и полным приключений. Благодаря постоянным авантюрам, неожиданным встречам, новым открытиям у подруг начинается совсем другая жизнь.

Режиссерами сериала выступают Георгий Малков и Максим Максимов, а производством занимается «БигСкринПродакшн».
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Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января фотографии
Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января фотографии
Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января фотографии
Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук сообразят на троих 22 января фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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