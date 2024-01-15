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В лонг-лист XI Премии АПКиТ попали порядка 200 проектов

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15 января 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по заявкам кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и видеосервисов сформировала лонг-лист XI Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены порядка 200 премьерных проектов 2023 года. Полный список доступен на сайте АПКиТ.

В лонг-лист XI Премии АПКиТ попали порядка 200 проектов
фото: пресс-служба XI Премии АПКиТ

В ТВ-категориях представлены 49 проектов, среди которых «Бизон: Дело манекенщицы», «Выдра», «Доктор Краснов», «За полчаса до весны» и другие. В онлайн-номинациях заявлены 43 сериала, в числе которых «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Цербер», «Актрисы», «Библиотекарь» и другие. В других категориях, не зависящих от места премьеры, представлены 105 работ. В числе потенциальных номинантов на звание лучшего полнометражного художественного фильма — «1993», «Беспринципные в деревне», «Вызов», «Иван Васильевич меняет все», «Крецул» и другие картины.

Согласно регламенту конкурса, заявители могли также подать на соискание XI Премии АПКиТ отдельных участников кинопроизводственного процесса. А именно – тех специалистов, которые принимали участие в создании фильмов и сериалов, поданных в проектные номинации. Жюри выберет претендентов в короткий список номинантов из 15 персональных категорий: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».

Шорт-лист XI Премии АПКиТ станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.
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1993АктрисыБеспринципные в деревнеБиблиотекарьБизон: Дело манекенщицыВыдраВызовДоктор КрасновЗа полчаса до весныИван Васильевич меняет всё!КрецулСлово пацана. Кровь на асфальтеФишерЦербер

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