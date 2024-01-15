В лонг-лист XI Премии АПКиТ попали порядка 200 проектов

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по заявкам кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и видеосервисов сформировала лонг-лист XI Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены порядка 200 премьерных проектов 2023 года. Полный список доступен на сайте АПКиТ.
Согласно регламенту конкурса, заявители могли также подать на соискание XI Премии АПКиТ отдельных участников кинопроизводственного процесса. А именно – тех специалистов, которые принимали участие в создании фильмов и сериалов, поданных в проектные номинации. Жюри выберет претендентов в короткий список номинантов из 15 персональных категорий: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».
Шорт-лист XI Премии АПКиТ станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.
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