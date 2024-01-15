Телепремьеру «Политеха» с Александром Новиковым, Анной Глаубэ и Аней Покров приурочили ко Дню студента

По сюжету школьник Глеб (Александр Новиков) мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж. Так он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей (Ирина Пегова, Олег Верещагин) и найти время для тренировок. Правда, планы меняются, когда колледж возглавляет директриса из столицы (Анна Глаубэ). Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная девушка хочет перевоспитать местных педагогов (Наталья Бардо, Егор Корешков, Андрей Федорцов), студентов (Аня Покров, Маргарита Дьяченкова) и назло министру (Ян Цапник) внести сомнительное заведение в топ страны.
Преподавателя информатики играет Егор Корешков, который в свое время окончил педагогический колледж. Актер признавался, что хоть и в восторге от компьютерных игр, свободное время проводит в компании книг: «Конечно, сейчас игры невероятного качества, поэтому кино может только позавидовать такой детализированной проработке и сумасшедшему сюжету. Но мне это кажется опасным — надолго выпадать из реальности. Сам я, если захочу оказаться в другом мире, выберу книгу».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Съемки стартовали в Москве, а позднее группа переместилась в действующее учебное заведение — филиал МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. «Здание показалось нам очень кинематографичным. Оно дореволюционное, с высокими потолками и красивыми пролетами. Местные называют его Хогвартсом», — говорит креативный продюсер Иван Семенов. Администрация заведения позволила съемочной группе вносить изменения, поэтому художники перекрасили стены и дополнили реквизитом кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую, коридоры и другие зоны. В интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей. В Егорьевске также сняли битву роботов, которых взяли напрокат у московских разработчиков.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В кадре студенты носят костюмы, на которые художников вдохновил сериал «Половое воспитание». Одним из самых ярких персонажей станет поклонница аниме Лиза — героиня видеоблогера Ани Покров. «Мы решили отойти от привычных для этой культуры "мальвинок" и распущенных волос. Сделали Ане фигурные стрелки, добавили булавки в причёску и много мелких деталей, чтобы зрители долго рассматривали. В итоге получилась наша версия Сейлор Мун», — рассказывает художник по гриму Ольга Иолшина.
По словам продюсеров, новый сериал поможет развенчать давние стереотипы. «Принято считать, что колледж — учебное заведение, куда идут учиться только в крайнем случае. Наш сериал развеет мифы о средних специальных учебных заведениях и, надеемся, восстановит их статус», — комментирует генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский.
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