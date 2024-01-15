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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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На Берлинском кинофестивале покажут отреставрированную версию «Жертвоприношения» Тарковского

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15 января 2024

Отреставрированную 4K-версию фильма «Жертвоприношение» Андрея Тарковского покажут на 74-м Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Classics. Об этом сообщается на официальном сайте смотра, который пройдет с 15 по 25 февраля.

На Берлинском кинофестивале покажут отреставрированную версию «Жертвоприношения» Тарковского
фото: кадр из фильма «Жертвоприношение»

В релизе уточняется, что реставрацией занимался Шведский киноинститут, которому удалось сохранить оригинальное цветовое решение с сепией и черно-белыми фрагментами.

Философская драма «Жертвоприношение» является своего рода предостережением от угрозы ядерной войны. Главный герой в свой день рождения узнает о катастрофе и обещает богу принести в жертву все самое ценное в жизни — лишь бы все стало, как было. За этот фильм Андрей Тарковский получил Гран-при в Каннах в 1986 году, а в 1988-м лента была удостоена премии BAFTA.
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