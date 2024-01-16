Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды

Аниме «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
» по ваншоту Эйитиро Оды
(«Ван-Пис
»), анонсированное
в июле прошлого года, наконец-то обзавелось новым трейлером. Руководит проектом режиссер и сценарист Сон Хо Пак
(«Магическая битва
», «Магическая битва 0
») на собственной студии E&H Production
. Релиз специального эпизода длительность 25 минут, который мы и ждали этой зимой
, состоится на Netflix
21 января.
Официантка Флэр спасает от голодной погибели странствующего воителя Рюма из клана Симоцуки, который еле волочил ноги от недоедания. Владелец закусочной рассказывает юноше, что девушка — единственная выжившая из города, уничтоженного драконом семь лет назад, а её спаситель — великий мечник Сирано. Рюма одержим идеей отплатить добром Флэр. И такая возможность очень скоро предоставляется: разбойник Д.Р., много лет назад укравший магический Драконий рог, призывает огнедышащего ящера, чтобы уничтожить городок и всласть помародерствовать.
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Обзор лайв-экш-адаптации культовой манги «Ван-Пис»
Роли озвучивают:
Рюма Симоцуки
— Тё
(Рэгро Вандэд
из «Магии и мускулов
», Сиф
из «Страны песков
»).
Флэр
— Кана Хандзава
(Мицури Канродзи
из «Деревни кузнецов
», Рика Оримото
из «Магической битвы 0
»).
Сирано
— Хироки Тоти
(Хайтер
из «Провожающей в последний путь Фрирен
», Вернер
из «Кулинарных скитаний
»).
Д.Р.
— Мицуаки Мадоно
(Рё Огино
из «Папаш-дружбанов
», Кидзима
из «Войны горничных Акибы
»).
Бармен
— Кацухито Номура
(Алан из «Гаро: Линия схода
», Тэцумаса Амино из «Неверного пути
»).
«Монстры» — аниме-адаптация ваншота Эйитиро Оды, придуманного им в 19 лет, за три года до пиратской эпопеи «Ван-Пис». История, опубликованная в сборнике рассказов «РАЗЫСКИВАЕТСЯ!» 1998 года, имеет каноническое значение в знаменитой серии, переплетаясь с многочисленными персонажами из этой обширной вселенной.
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