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Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды

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16 января 2024
Аниме «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона» по ваншоту Эйитиро ОдыВан-Пис»), анонсированное в июле прошлого года, наконец-то обзавелось новым трейлером. Руководит проектом режиссер и сценарист Сон Хо ПакМагическая битва», «Магическая битва 0») на собственной студии E&H Production. Релиз специального эпизода длительность 25 минут, который мы и ждали этой зимой, состоится на Netflix 21 января.


Официантка Флэр спасает от голодной погибели странствующего воителя Рюма из клана Симоцуки, который еле волочил ноги от недоедания. Владелец закусочной рассказывает юноше, что девушка — единственная выжившая из города, уничтоженного драконом семь лет назад, а её спаситель — великий мечник Сирано. Рюма одержим идеей отплатить добром Флэр. И такая возможность очень скоро предоставляется: разбойник Д.Р., много лет назад укравший магический Драконий рог, призывает огнедышащего ящера, чтобы уничтожить городок и всласть помародерствовать.

Читать Обзор лайв-экш-адаптации культовой манги «Ван-Пис»
Роли озвучивают:

Рюма СимоцукиТё (Рэгро Вандэд из «Магии и мускулов», Сиф из «Страны песков»).
ФлэрКана Хандзава (Мицури Канродзи из «Деревни кузнецов», Рика Оримото из «Магической битвы 0»).
СираноХироки Тоти (Хайтер из «Провожающей в последний путь Фрирен», Вернер из «Кулинарных скитаний»).
Д.Р.Мицуаки Мадоно (Рё Огино из «Папаш-дружбанов», Кидзима из «Войны горничных Акибы»).
БарменКацухито Номура (Алан из «Гаро: Линия схода», Тэцумаса Амино из «Неверного пути»).

Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды

«Монстры» — аниме-адаптация ваншота Эйитиро Оды, придуманного им в 19 лет, за три года до пиратской эпопеи «Ван-Пис». История, опубликованная в сборнике рассказов «РАЗЫСКИВАЕТСЯ!» 1998 года, имеет каноническое значение в знаменитой серии, переплетаясь с многочисленными персонажами из этой обширной вселенной.

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Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды фотографии
Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды фотографии
Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды фотографии
Официантка и самурай: новый трейлер «Монстров» Эйитиро Оды фотографии
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