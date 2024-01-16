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«Наследники», «Медведь» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми-2023»

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16 января 2024

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна была пройти еще в сентябре, но мероприятие перенесли из-за забастовок актеров и сценаристов. Триумфаторами вечера стали сериалы «Наследники» и «Медведь», взявшие по шесть основных наград. Мини-сериал «Грызня» победил в пяти категориях. Полный список лауреатов доступен на сайте премии.

«Наследники», «Медведь» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми-2023»
фото: Television Academy

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», награды также получили сыгравшие в шоу Киран Калкин (лучший драматический актер), Сара Снук (лучшая драматическая актриса) и Мэттью Макфэдьен (лучший актер второго плана в драме). Кроме того, проект отметили за лучший сценарий и лучшую режиссуру. Лучшим комедийным сериалом был признан «Медведь», а Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак, сыгравшие в сериале, взяли актерские призы. Шоу наградили также за лучший комедийный сценарий и режиссуру.

Актерские награды также получили Дженнифер КулиджБелый лотос»), Куинта БрансонНачальная школа "Эбботт"»), Стивен Ян («Грызня»), Али Вонг («Грызня»), Пол Уолтер ХаузерЧерная птица») и Ниси НэшМонстр: История Джеффри Дамера»). Кроме того, «Грызню» отметили за сценарий мини-сериала и режиссуру.

Лучшим эстрадным шоу в прямом эфире назвали концерт Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, таким образом сэр Элтон Джон стал обладателем престижного статуса EGOT, то есть добавил «Эмми» к уже имеющимся у него призам «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
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Али ВонгЭлтон ДжонКирэн КалкинДженнифер КулиджМэттью МакфэдьенЭбони Мосс-БахрахНиси НашСара СнукДжереми Аллен УайтПол Уолтер ХаузерАйо ЭдебириСтивен Ян
фильмы
Белый лотосГрызняМедведьМонстр: История Джеффри ДамераНаследникиНачальная школа «Эбботт»Чёрная птица

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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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