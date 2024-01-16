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Джиллиан Андерсон спасает юную девушку в оккупированной Франции в отрывке из фильма «Белая птица: Новое чудо»

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Новости кино >>
16 января 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из фильма «Белая птица: Новое чудо», который выйдет в прокат 18 января. В этом фрагменте действие происходит в оккупированной Франции, а героиня Джиллиан Андерсон помогает спрятаться от нацистов юной Саре. В картине также сыграли Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер и Хелен Миррен.



Лента режиссера Марка ФорстераКристофер Робин») является спин-офф приквелом фильма «Чудо», который вышел на экраны в 2017 году. Картина основана на мировом бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о семье Джулиана Олбанса — мальчика, которого исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом.

Джиллиан Андерсон спасает юную девушку в оккупированной Франции в отрывке из фильма «Белая птица: Новое чудо»
фото: Экспонента фильм

Узнав о травле, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
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