Джиллиан Андерсон спасает юную девушку в оккупированной Франции в отрывке из фильма «Белая птица: Новое чудо»

Лента режиссера Марка Форстера («Кристофер Робин») является спин-офф приквелом фильма «Чудо», который вышел на экраны в 2017 году. Картина основана на мировом бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о семье Джулиана Олбанса — мальчика, которого исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом.
фото: Экспонента фильм
Узнав о травле, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
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