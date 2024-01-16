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Новый «Зорро» наденет маску 26 января

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Новости кино >>
16 января 2024
С 26 января и каждую пятницу в 19:30 на ТВ-3 будут выходить свежие серии нового международного приключенческого сериала «Зорро», снятого в Испании по заказу Prime Video для платформы Amazon Prime одной из компаний-лидеров испанского кинопроизводства Secuoya Studios. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Роль главного героя досталась 27-летнему испанскому актеру Мигелю БернардоЭлита»).

Новый «Зорро» наденет маску 26 января
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Новый «Зорро» приглашает зрителя в охваченную беспорядками Калифорнию 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Диего де ла Вега, вынужденный оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору, который мечтает избавиться от народного мстителя. А среди его особенно принципиальных врагов вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

«Со сценаристом Карлосом Портелой мы много говорили о том, чем эта история должна отличаться от предыдущих версий "Зорро" и как сделать героя современнее и ближе к нынешней молодежи. Ведь мир сильно изменился с момента выхода последнего "Зорро"! Мы попытались создать более сентиментального героя. У него больше эмоций, он больше подвержен сомнениям и осознанию того, что каждый поступок чреват последствиями. Он понимает, что быть Зорро и вершить справедливость очень непросто. Ведь когда он делает то, что кажется ему справедливым, то обрывает жизни других людей, плодит вдов и сирот. Диего не хочет превращаться в убийцу, не хочет подавать подобный пример детям, которых он встречает на улице. И в этом смысле он хочет изменить образ Зорро, пусть это желание и кажется наивным или вовсе не выполнимым», – рассказывает Мигель Бернардо.



Для работы над сериалом съемочная группа «Зорро» отправилась на Канарские острова, где с 70-х годов существует тематический съемочный городок – и его можно увидеть во многих классических спагетти-вестернах. Он стал основой для калифорнийского города XIX века – прообраза современного Лос-Анджелеса. Здесь же, на Канарах, были найдены поместья главных героев – Де ла Веги и Маркесов, а также пространство на живописном берегу моря, где был выстроен лагерь индейцев.

«В нашем "Зорро" есть что-то от комикса – в постановке кадра, в манере повествования и представления персонажей. Я сам принадлежу к поколению режиссеров, которые сформировались, читая комиксы. И в сериале мы хотим немного поиграть с нашим Зорро в стиле Marvel или DC, представить его как классического супергероя. Чтобы быть еще ближе молодой аудитории, мы учитывали и весь массив современного кино, прежде всего – боевики. Так что в этом "Зорро" можно будет увидеть, например, следы влияния корейского кино, которое целиком заточено на прямое действие и в этом смысле более категорично. Другой важный для нас ориентир – видеоигры. Это тот эстетический мир, который нас часто вдохновлял и в котором мы проводили много времени. Язык видеоигр понятен молодым людям, они отлично владеют им», – описывает свое художественное видение сериала режиссер Хавьер КинтасБумажный дом»).

В сериале также играют Луис Тосар, Родольфо Санчо, Рената Нотни, Эмильяно Зурита, Франциско Рейс, Феле Мартинес, Пако Тоус, Андрес Альмейда, Элиа Галера и Чача Хуан.
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Бумажный домЗорроЭлита

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Новый «Зорро» наденет маску 26 января фотографии
Новый «Зорро» наденет маску 26 января фотографии
Новый «Зорро» наденет маску 26 января фотографии
Новый «Зорро» наденет маску 26 января фотографии
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