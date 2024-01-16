Спецпоказы детективного триллера «Правда» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани

Московская премьера «Правды» состоится 30 января в кинотеатре «Синема парк Мосфильм», где фильм представят и обсудят со зрителями создатели картины. 21 января состоится спецпоказ в Санкт-Петербурге на Ленфильме. Ленту представят и обсудят со зрителями режиссер Максим Кузнецов и исполнительница главной роли Александра Дроздова. Модератором беседы выступит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. 1 февраля «Правда» отправится в Казань в Киномакс IMAX, где фильм представит и обсудит со зрителями киновед Адиля Хайбуллина. А 3 февраля состоится спецпоказ в Новосибирске, где после показа в кинотеатре Победа зрители обсудят картину с режиссером в формате zoom-конференции.
В центре сюжета картины небольшой волжский город, где снова пропадает ребенок – пятилетняя Маша становится уже шестой жертвой. У следствия никаких зацепок, зато есть идеальный подозреваемый. Женя недавно вышел из тюрьмы, где отсидел два года, но любимая девушка уже с другим, на работу не берут, и даже давние знакомые косятся с подозрением. Женя — последний, кто видел Машу, и он единственный знает правду, но надо молчать, ведь за правду он снова может поплатиться свободой. И пока весь город ищет девочку, кто-то звонит родственникам жертв.
Премьера «Правды» состоялась 19 августа на кинофестивале «Короче» в Калининграде – фильм стал частью конкурсной программы дебютов.
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