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«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет»

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Новости кино >>
16 января 2024
В сети появился свежий трейлер фильма «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. Режиссером картины выступил Антон Коломеец, который также написал сценарий. Фильм выпустит в прокат компания Capella Film 22 февраля.



По сюжету у Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Компанию Елене Яковлевой составили Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алехина, Елена Жданова, Валерий Панков, Виктория Верберг, Сергей Волков и Сергей Шанин.

«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет»
фото: компания Capella Film


На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ленте вручили главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе «Выборгский счет». Картина — лауреат смотров «Одна шестая» (лучший национальный игровой дебют), «Северный характер» (приз за лучшую женскую роль), «Сталкер» (специальный диплом Гильдии режиссеров России) и «Лампа» (лучший полнометражный фильм).
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«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет» фотографии
«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет» фотографии
«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет» фотографии
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