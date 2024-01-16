«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет»

В сети появился свежий трейлер фильма «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. Режиссером картины выступил Антон Коломеец, который также написал сценарий. Фильм выпустит в прокат компания Capella Film 22 февраля.
На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ленте вручили главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе «Выборгский счет». Картина — лауреат смотров «Одна шестая» (лучший национальный игровой дебют), «Северный характер» (приз за лучшую женскую роль), «Сталкер» (специальный диплом Гильдии режиссеров России) и «Лампа» (лучший полнометражный фильм).
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