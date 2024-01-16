Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января

Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится на Первом 22 января в 22:00. Действие сериала происходит в двух временах в период оттепели в 1965 году и в тяжелейший период блокады Ленинграда в 1942-м. В основу сюжета легли реальные уголовные дела, которые десятки лет хранились под грифом «Совершенно секретно», уточняет пресс-служба телеканала.
«Действие картины происходит одновременно в двух временных плоскостях – в Ленинграде 1942 и 1965 годов. В определенном смысле эти временные рамки диктовали нам уголовные дела. Блокада Ленинграда – это отдельно взятая трагедия внутри Отечественной войны. Этому не было аналогов никогда в мире, когда огромный миллионный город был вынужден выживать 872 дня без света, тепла, еды, воды. Это очень трудная и сложная тема, и вся съемная группа отнеслась к ней с трепетным уважением», — говорит Егор Кончаловский.
Съемочной площадкой сериала «Большой дом» стал весь Санкт-Петербург, плюс ради нескольких сцен съемочная группа выезжала в Ленинградскую область. Создатели фильма также просмотрели огромное количество кинохроники, частично она используется в картине. Работать над фильмом помогали и консультанты из ФСБ. Исторический детектив «Большой дом» был создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
обсуждение >>