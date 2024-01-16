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Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января

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16 января 2024
Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится на Первом 22 января в 22:00. Действие сериала происходит в двух временах в период оттепели в 1965 году и в тяжелейший период блокады Ленинграда в 1942-м. В основу сюжета легли реальные уголовные дела, которые десятки лет хранились под грифом «Совершенно секретно», уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января
фото: пресс-служба Первого канала

Авторам сценария Филиппу Фисенко и Миру Станковичу были предоставлены архивные документы, многие из фактов, показанных в фильме, будут озвучены впервые. В центре сюжета — интеллектуальная схватка подполковника КГБ Михаила Александровича Широкова (Борис Хвошнянский и Илья Коробко) и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку, Александра Строганова по кличке Граф (Артур Ваха и Никита Волков). Роли в сериале также исполняют Виталий Кищенко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков, Сергей Уманов, Ольга Белинская, Кирилл Полухин, Яков Шамшин и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссер и один из авторов сценария.

«Действие картины происходит одновременно в двух временных плоскостях – в Ленинграде 1942 и 1965 годов. В определенном смысле эти временные рамки диктовали нам уголовные дела. Блокада Ленинграда – это отдельно взятая трагедия внутри Отечественной войны. Этому не было аналогов никогда в мире, когда огромный миллионный город был вынужден выживать 872 дня без света, тепла, еды, воды. Это очень трудная и сложная тема, и вся съемная группа отнеслась к ней с трепетным уважением», — говорит Егор Кончаловский.

Съемочной площадкой сериала «Большой дом» стал весь Санкт-Петербург, плюс ради нескольких сцен съемочная группа выезжала в Ленинградскую область. Создатели фильма также просмотрели огромное количество кинохроники, частично она используется в картине. Работать над фильмом помогали и консультанты из ФСБ. Исторический детектив «Большой дом» был создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января фотографии
Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января фотографии
Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января фотографии
Телепремьера исторического детектива Егора Кончаловского «Большой дом» состоится 22 января фотографии
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