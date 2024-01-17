Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона»

Видеосервис START представил трейлер второго сезона молодёжной драмы «Френдзона
». Постановщиками новых серий выступили Фёдор Кравчук
, Никита Кравчук
, Малика Мухамеджан
, Грант Варжапетян
и Полина Халенко
.
Спустя год после событий первого сезона Кирилл, с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина бежит от него в день, когда он собирался сделать ей предложение. Чтобы вернуть ее, Кирилл решает разобраться, почему одни люди уходят от других. Ради этого он едет к маме, когда-то также бросившей его.
Главные роли в сериале исполнили Алексей Славкин
, Влада Ерофеева
, Ксения Гусева
, Константин Мирошников
, Екатерина Круглова
, Тарас Шевченко
, Марина Чирикова
, Глеб Шевнин
, Сергей Новосад
, Наталия Вдовина
, Вадим Медведев
, Ольга Васильева
, Михаил Кочетков
, Дарья Юртаева
и Сара Тарекегн
.
«Поначалу мои впечатления от нового сезона были сложными, потому что персонаж Марины стал очень похож на меня
, — призналась Влада Ерофеева. — Совпадения были и в первом сезоне, но тут появилось ощущение, что я уже не очень различаю, где я, где мой персонаж, и кто кого вдохновляет. В начале нового сезона я не поняла ее поведения — как, наверное, будет и у зрителей. Чего же ей не хватает, все нормально же было? Но потом я почувствовала, что для меня Марина — это безусловная любовь. Тонкая, чувствующая и ранимая. Она как раз тот персонаж, который вырастает и начинает понимать, что ей нужно
».
Продолжение молодежной драмы, покорившей в прошлом году российские веб-фестивали, выйдет 31 января в онлайн-кинотеатре START.
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