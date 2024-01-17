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Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона»

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17 января 2024
Видеосервис START представил трейлер второго сезона молодёжной драмы «Френдзона». Постановщиками новых серий выступили Фёдор Кравчук, Никита Кравчук, Малика Мухамеджан, Грант Варжапетян и Полина Халенко.


Спустя год после событий первого сезона Кирилл, с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина бежит от него в день, когда он собирался сделать ей предложение. Чтобы вернуть ее, Кирилл решает разобраться, почему одни люди уходят от других. Ради этого он едет к маме, когда-то также бросившей его.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Славкин, Влада Ерофеева, Ксения Гусева, Константин Мирошников, Екатерина Круглова, Тарас Шевченко, Марина Чирикова, Глеб Шевнин, Сергей Новосад, Наталия Вдовина, Вадим Медведев, Ольга Васильева, Михаил Кочетков, Дарья Юртаева и Сара Тарекегн.

Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона»

«Поначалу мои впечатления от нового сезона были сложными, потому что персонаж Марины стал очень похож на меня, — призналась Влада Ерофеева. — Совпадения были и в первом сезоне, но тут появилось ощущение, что я уже не очень различаю, где я, где мой персонаж, и кто кого вдохновляет. В начале нового сезона я не поняла ее поведения — как, наверное, будет и у зрителей. Чего же ей не хватает, все нормально же было? Но потом я почувствовала, что для меня Марина — это безусловная любовь. Тонкая, чувствующая и ранимая. Она как раз тот персонаж, который вырастает и начинает понимать, что ей нужно».

Продолжение молодежной драмы, покорившей в прошлом году российские веб-фестивали, выйдет 31 января в онлайн-кинотеатре START.
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Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона» фотографии
Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона» фотографии
Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона» фотографии
Алексей Славкин и сбежавшая невеста в трейлере второго сезона сериала «Френдзона» фотографии
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