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Объявлены даты проведения фестиваля кинодебютов «Дух огня»

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Новости кино >>
17 января 2024
XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил даты проведения в 2024 году. Смотр состоится 23-26 марта и традиционно пройдет в городе Ханты-Мансийске, где будут представлены лучшие картины режиссеров из России и других стран, уточняет пресс-служба фестиваля.

Объявлены даты проведения фестиваля кинодебютов «Дух огня»
фото: пресс-служба фестиваля «Дух огня»

Тема фестиваля в этом году – «Особый язык национальной кинематографии». Гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-просветительская программа: конкурсные и внеконкурсные показы, лекции, презентации, спектакли.

«Кинофестиваль "Дух огня" пройдет в этом году в 22-й раз. Возраст взрослый, но наш фестиваль по-прежнему растет: открывает новые имена, новые формы, расширяет программу и географию. При этом мы никогда не забываем о традициях и выдающихся достижениях мастеров — это тот главный принцип «Духа огня», который Сергей Александрович Соловьев, создатель фестиваля, вкладывал в него, открывая киносмотр в 2002 году. Этот год не станет исключением. Тема фестиваля — "Особый язык национальной кинематографии". И это не просто красивое название. Фильмы новой фестивальной программы, надеемся, станут тому подтверждением», — отметила вице-президент «Духа Огня» Мария Зверева.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти 20 лет. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2002 года фестиваль проходит при неизменной поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Генеральным партнером «Духа огня» с 2007 года является «Газпром нефть». Помимо поддержки кинофестиваля компания ежегодно участвует в формировании культурной программы и вручает специальную награду за лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций». Коммуникационным партнером кинофестиваля выступает Фонд «Росконгресс».
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№ 1
Yanina Sokolova   17.01.2024 - 12:34
22 года, это очень солидная цифра. Ханты-Мансийские морозы никого не пугают, фильмы из года в год привозят. Классно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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