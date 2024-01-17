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«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении»

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Новости кино >>
17 января 2024

Вышел трейлер нового фильма Джеймса Марша «Гении» о жизни ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. В российский прокат картину выпустит компания «Экспонента фильм» 2 мая. Роль самого Беккета исполнил Гэбриел Бирн, а образ его товарища писателя Джеймса Джойса достался звезде сериала «Игра престолов» Эйдану Гиллену.



По сюжету знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу или конфликт неизбежен?

На съемочной площадке в Будапеште Бирн дал интервью The Guardian и описал этот фильм как попытку открыть Беккета, как персонажа, о котором люди знают очень мало: «Он был человеком с чувством юмора, глубоко эмоциональным и большую часть своей жизни видел себя неудачником». Бирн уверен, что самоощущение Беккета резко контрастирует с всемирной известностью, которая пришла к нему благодаря Нобелевской премии. Несмотря на всю славу и мировое призвание, Сэмюэль Беккет остался человеком, «который доживал свою жизнь совершенно один в очень простой комнате в доме престарелых».

«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении»
фото: компания «Экспонента фильм»

Мировая премьера картины, в которой также сыграли Сандрин Боннэр и Брона Галлахер, cостоялась в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
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ГенииИгра престолов

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«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении» фотографии
«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении» фотографии
«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении» фотографии
«Нужно не бояться рисковать»: Джеймс Джойс дает советы Сэмюэлю Беккету в трейлере фильма «Гении» фотографии
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