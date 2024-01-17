Эхо Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдет в Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге

Осенью 2023 года в Москве прошел III Московский Международный фестиваль архивных фильмов, собравший более 3000 зрителей, что стало рекордным показателем за всю историю проведения смотра. 25 января стартует Эхо фестиваля, которое пройдет в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. В программу вошли не только культовые и почти забытые зарубежные фильмы, составившие сокровищницу мирового кинематографа, но и уникальные находки, ранее считавшиеся утраченными, а также реконструированные и отреставрированные версии особенно ценных фильмов, уточняет пресс-служба смотра. Подробное расписание показов можно найти на сайте ММФАФ.
фото: пресс-служба Московского международного фестиваля архивных фильмов
Зрители увидят наиболее популярные программы, подготовленные научными сотрудниками Госфильмофонда. Эхо фестиваля архивных фильмов начнется в Нижнем Новгороде в центре культуры «Рекорд», где будут показаны фильмы из секции «Культурный обмен, реставрации и находки» и авторской программы киноведа Андрея Икко, посвященной кинематографу Голливуда 1933 года, «1933. Последнее лето «Фабрики Грез»». На церемонии открытия 25 января историк кино и научная сотрудница Госфильмофонда Тамара Шведюк проведет лекцию и расскажет о последних находках архива, после чего зрителям представят новую реконструированную версию фильма «Игра без риска» с участием Монти Бэнкса. Гостей фестиваля также ждут картины с итальянской кинодивой Франческой Бертини «Ассунта Спина» и «Трубадур», один из самых знаменитых фильмов легендарных братьев Маркс «Утиный суп», американская мелодрама в жанре прото-нуар «Грех Норы Моран», криминальный фильм режиссера Ллойда Бэкона «Охотник за фотографиями» и серия анимационных картин 1933 года.
фото: пресс-служба Московского международного фестиваля архивных фильмов
С 1 по 4 февраля в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Родина» будут показаны три фильма из программы «Киностолица: Ленинград», составленной главным искусствоведом Госфильмофонда России Евгением Марголитом к 320-летию основания города. Кроме того, зрителям представят фильмы первой ретроспективы советского актера Олега Жакова, составляющие программу историка кино, научного сотрудника Госфильмофонда России Александры Терещенко, и другие работы.
Программа Эхо фестиваля в Калининграде в кинотеатре «Заря» начнется 1 февраля с показа ленты «Утиный суп», а продолжится избранными фильмами из программы «Бегущие по рельсам» киноведа, научного сотрудника Госфильмофонда России Натальи Мокрушиной, посвященной давнему роману поезда и кинокамеры. 2 февраля зрители смогут увидеть фильм «Человек-зверь», снятый по одноименному роману Эмиля Золя, а 3 февраля пройдет бесплатная лекция «Большое прибытие поезда» и показ фильма «Ограбление поезда». Вечером того же дня состоится показ фильма «Леди исчезает» Альфреда Хичкока.
фото: пресс-служба Московского международного фестиваля архивных фильмов
Вторая программа, которую можно будет увидеть в рамках Эха фестиваля — «Уральский киносказ: 80 лет свердловской киностудии» — посвящена работам, снятым на студии. Программа подобрана к 80-летию Свердловской киностудии, основанной в тяжелое время Великой Отечественной войны. К юбилею Госфильмофонд России отреставрировал пять небольших шедевров производства 60−80-х годов: «Лучшие дни нашей жизни», «Почин», «Графика Якутии», «Госпожа Тундра» и «И взмах послушного крыла».
обсуждение >>