Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дженнифер Кулидж появится в «Майнкрафте»

17 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
17 января 2024
Звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж присоединилась к касту экранизации видеоигры Minecraft, утверждает Deadline.

Дженнифер Кулидж появится в «Майнкрафте»
фото: Getty Images

Правда, кого именно сыграет актриса, пока неизвестно. Компанию Кулидж составят Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Дэниелла Брукс и Себастьян Юджин Хансен. За постановку возьмется режиссер Джаред Хесс. Съемки в Новой Зеландии запланированы в скором будущем, премьера намечена на 4 апреля 2025 года.

«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   17.01.2024 - 21:42
Ахахахха какой же необычный каст получается. Боюсь представить что же там сделают с фильмом по итогу. Фанаты у игры конечно довольно жёсткие читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Наследники», «Медведь» и «Грызня» стали триумфаторами «Эмми-2023»
Джек Блэк окажется во вселенной «Майнкрафта»
Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года
Джейсон Момоа соберет из кубиков «Майнкрафт»
персоны
Джек БлэкДженнифер КулиджЭмма МайерсДжейсон МомоаДжаред Хесс
фильмы
Белый лотос

анонс

Скорбим

Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.

День рождения >>

Роман Агеев
Александр Барановский
Владимир Васильев (II)
Владимир Вихров
Юрий Евсюков
Вадим Колганов
Галина Орлова
Марина Правкина
Олег Чугунов
Зои Дешанель
Джим Керри
Лидия Корсакувна
Флорин Пьерсик
Микаэла Рамадзотти
Ежи Турек
Нэвин Эндрюс
все родившиеся 17 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram