Дженнифер Кулидж появится в «Майнкрафте»

Правда, кого именно сыграет актриса, пока неизвестно. Компанию Кулидж составят Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Дэниелла Брукс и Себастьян Юджин Хансен. За постановку возьмется режиссер Джаред Хесс. Съемки в Новой Зеландии запланированы в скором будущем, премьера намечена на 4 апреля 2025 года.
«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
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