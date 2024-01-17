Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3»

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17 января

Эхо Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдет в Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге

Зрители увидят не только культовые и почти забытые фильмы, но и уникальные находки, ранее считавшиеся утраченными