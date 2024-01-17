Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3»

В сети появился трейлер мелодрамы «Лёд-3
» режиссёра Юрия Хмельницкого
(«Роман
») — заключительной части любимой зрителями франшизы, которая по традиции выходит в прокат в День всех влюблённых.
Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала её мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару… Но мы знаем, что препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.
Главные роли в картине исполнили Александр Петров
, Мария Аронова
, Анна Савранская
, Степан Белозеров
, Сергей Лавыгин
, Елена Николаева
и другие.
«История «Льда» очень органична — она как будто рассказывает сама себя
, — считает Александр Петров. — Для меня «Лёд 3» про то, что всё в жизни циклично и всегда идёт вперёд: люди взрослеют, дети вырастают, появляются новые испытания. Дочь выросла — это главный вызов Горина сегодня
».
«В третьей части «Льда» важную роль играют отношения уже взрослой Нади-младшей с папой: он очень за неё боится и переживает, поэтому ему нужно всё знать, и, конечно же, она начинает что-то скрывать
, — поделилась Анна Савранская. — Как будто в этом фильме есть ключ — как перестать бояться за себя и других и почему нужно это сделать. Вот эта история меня больше всего вдохновляет. «Лёд 3» будет очень интересен и родителям, и детям
».
В широкий прокат «Лёд-3
» выйдет 14 февраля.
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