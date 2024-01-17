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Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3»

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Новости кино >>
17 января 2024
В сети появился трейлер мелодрамы «Лёд-3» режиссёра Юрия ХмельницкогоРоман») — заключительной части любимой зрителями франшизы, которая по традиции выходит в прокат в День всех влюблённых.


Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала её мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару… Но мы знаем, что препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.

Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Елена Николаева и другие.

Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3»

«История «Льда» очень органична — она как будто рассказывает сама себя, — считает Александр Петров. — Для меня «Лёд 3» про то, что всё в жизни циклично и всегда идёт вперёд: люди взрослеют, дети вырастают, появляются новые испытания. Дочь выросла — это главный вызов Горина сегодня».

«В третьей части «Льда» важную роль играют отношения уже взрослой Нади-младшей с папой: он очень за неё боится и переживает, поэтому ему нужно всё знать, и, конечно же, она начинает что-то скрывать, — поделилась Анна Савранская. — Как будто в этом фильме есть ключ — как перестать бояться за себя и других и почему нужно это сделать. Вот эта история меня больше всего вдохновляет. «Лёд 3» будет очень интересен и родителям, и детям».

В широкий прокат «Лёд-3» выйдет 14 февраля.
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№ 1
babydylnova   18.01.2024 - 00:21
Видела трейлер сегодня по телевизору, не впечатлила история совсем. Дочка хочет стать как мама. Уже после первой части можно было бы завершить съемки. Все логично закончилось. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3» фотографии
Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3» фотографии
Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3» фотографии
Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3» фотографии
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