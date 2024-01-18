Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов»

18 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
18 января 2024

У предстоящего аниме «Мертвые-мертвые демоны» от студии Production +hДети на орбите»), основанного на оригинальной манге Инио Асано, появился новый трейлер (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть здесь). Драма о взрослении на фоне инопланетного вторжения будет покорять японские кинотеатры в два захода: первую часть фильма покажут 22 марта, а вторую — 19 апреля.


Однажды в небе над Токио появился гигантский инопланетный корабль, вызвав всеобщую панику и повергнув экономику в хаос. Кажется, что наступил конец света, однако спустя три года корабль всё еще продолжает молчаливо парить над городом, а отчаяние растворяется в повседневности. Несмотря на туманное будущее, лучшие подруги Кадодэ и Оран ведут обычную подростковую жизнь: готовятся к вступительным экзаменам, влюбляются, зависают с подружками и разбираются в хитросплетениях внутрисемейных отношений.

Читать Небанальный постапокалипсис «Король огненной охоты»
Сэйю Оран и Кадодэ также отвечают за главные темы к дилогии: Zezezezettai Seiiki написала и исполнила Аяно Симидзу (более известная как ano), а бэк-вокал взяла на себя Рира Икута (половинка дуэта YOASOBI). В треке Seishun Ouka девушки поменялись местами: Икута спела основные партии, а дополнил музыкальную картину голос Симидзу. Ano, популярная японская певица, исполнившая ретро-эндинг в «Человеке-бензопиле», поделилась: «Я написала Zezezezettai Seiiki, размышляя о том, чем дорожу и что хочу защитить в мире, где привычная жизнь, которую мы воспринимаем как должное, может измениться в одно мгновение».

Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов»

Подружек главных героинь озвучивают:

Кихо Курихара — Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона», титульная эльфийка из «Провожающей в последний путь Фрирен»).
Ай Дэмото — Миюри Симабукуро (Дороти Флэмстид из «Тёмного собрания», Сироп из сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту»).
Рин Хирама — Саэко ОкиДетектив Конан», «Новое Токио Мяу Мяу»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года
У очаровательной комедии «Семья шпиона» стартовал второй сезон. Рассказываем, чем он всех увлек (и при чем тут Холодная война)
Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё
Поиск по меткам
Production +hАнимацияаниме
персоны
Миюри Симабукуро
фильмы
Детектив КонанДети на орбитеМёртвые-мёртвые демоныНе люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защитуНовое Токио Мяу Мяу ♡Провожающая в последний путь ФриренСемья шпионаТёмное собраниеЧеловек-бензопила

фотографии >>
Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов» фотографии
Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов» фотографии
Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов» фотографии
Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

Скорбим

Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Николай Коршилов
15 января ушёл из жизни актёр Николай Коршилов.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Данил Стеклов
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Дэйв Батиста
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Бьярне Хенриксен
Джейн Хоррокс
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?