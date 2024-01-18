Живые-живые девочки: новый трейлер «Мертвых-мертвых демонов»

У предстоящего аниме «Мертвые-мертвые демоны
» от студии Production +h
(«Дети на орбите
»), основанного на оригинальной манге Инио Асано
, появился новый трейлер (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть здесь
). Драма о взрослении на фоне инопланетного вторжения будет покорять японские кинотеатры в два захода: первую часть фильма покажут 22 марта, а вторую — 19 апреля.
Однажды в небе над Токио появился гигантский инопланетный корабль, вызвав всеобщую панику и повергнув экономику в хаос. Кажется, что наступил конец света, однако спустя три года корабль всё еще продолжает молчаливо парить над городом, а отчаяние растворяется в повседневности. Несмотря на туманное будущее, лучшие подруги Кадодэ и Оран ведут обычную подростковую жизнь: готовятся к вступительным экзаменам, влюбляются, зависают с подружками и разбираются в хитросплетениях внутрисемейных отношений.
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Сэйю Оран и Кадодэ также отвечают за главные темы к дилогии: Zezezezettai Seiiki
написала и исполнила Аяно Симидзу
(более известная как ano), а бэк-вокал взяла на себя Рира Икута
(половинка дуэта YOASOBI
). В треке Seishun Ouka
девушки поменялись местами: Икута спела основные партии, а дополнил музыкальную картину голос Симидзу. Ano, популярная японская певица, исполнившая ретро-эндинг в «Человеке-бензопиле
», поделилась: «Я написала Zezezezettai Seiiki, размышляя о том, чем дорожу и что хочу защитить в мире, где привычная жизнь, которую мы воспринимаем как должное, может измениться в одно мгновение»
.
Подружек главных героинь озвучивают:
Кихо Курихара — Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер
из «Семьи шпиона
», титульная эльфийка
из «Провожающей в последний путь Фрирен
»).
Ай Дэмото — Миюри Симабукуро
(Дороти Флэмстид
из «Тёмного собрания
», Сироп
из сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту
»).
Рин Хирама — Саэко Оки
(«Детектив Конан
», «Новое Токио Мяу Мяу
»).
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