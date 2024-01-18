Второй сезон комедии «Против всех» стартует 29 января

На СТС 29 января в 19:30 состоится премьера 13-серийного второго сезона комедии «Против всех» производства START, вошедшей в десятку лучших российских сериалов прошлого года по версии Кино-Театр.Ру. В продолжении появится телеведущий Дмитрий Борисов, а главную антагонистку воплотит Александра Ребенок, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету ее героиня Барбара представляет интересы застройщика, который хочет выселить семью Занозиных (Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Ева Смирнова, Тимофей Елецкий). Жестокая бизнесвумен из Германии готова пойти на все, чтобы снести ненавистный дом, мешающий всему ЖК. Даже если придется испортить жизнь дочери, устроить утечку газа и опозорить Занозиных в популярном телешоу.
Дмитрию Борисову досталась роль ведущего программы, куда приглашают деда Захара и его родных. Если ему не впервой разбираться в конфликтах гостей телестудии, то Александру Ребенок ожидало необычное перевоплощение. В новом сезоне актриса примерила культовый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла» и даже «попробовала» змею. В одной из серий ее героиня приглашает Василину Занозину в ресторан, где своими руками душит змею, выпивает кровь рептилии и просит официанта приготовить экзотический деликатес из свежего мяса.
«Перед съемками мне говорили, что для этой роли нужно пробовать разных гадов. Продюсеры боялись, что я испугаюсь, но для меня это, наоборот, стало некой приманкой. Я подумала: классно, когда еще у меня такое будет. Впрочем, ни одной рептилии не пострадало. Змея, которую я съедаю в кадре, сделана из сладкой мастики», — уверяет актриса.
Героиня Александры продолжит дело своей семьи, которая в первом сезоне вступила в борьбу с дедом Захаром — единственным, кто отказался продавать земельный участок. Упрямый ветеран раздражает не только Барбару, но и всех жителей новостройки, мечтающих о детской площадке. В основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта хозяев с застройщиком оказался один посреди современного ЖК в Одинцове.
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