Максим Стоянов станет автоугонщиком в «Самозванце»

Сериал поведает о профессиональном угонщике автомобилей Бурлаке (Стоянов), который вместе с напарником Окунем (Егор Долгополов) при выполнении заказа находит два миллиона долларов в багажнике угнанной премиальной иномарки. Владельцы денег быстро выходят на след друзей. Окуня убивают, а Бурлаку удается скрыться. Чтобы спрятаться, главный герой едет в сельскую глушь, где живет отец напарника (Сергей Варчук), не видевший сына с пятилетнего возраста. Здесь он выдает себя за своего покойного друга. Оба одногодки, вместе росли в детском доме, поэтому Бурлак в деталях знает обстоятельства детства друга и пользуется этим.
«Окунь – друг, одноклассник моего героя Бурлака и воспитанник того же детдома – погибает буквально у него на руках, и ситуация набирает очень серьезные обороты. В связи с этим Бурлак, чтобы остаться в живых, разобраться во всей ситуации и восстановить справедливость, начинает притворяться Окунем. В процессе подготовки к роли я встречался с воспитанниками детских домов, которые давно выросли и состоялись в жизни, и интересовался, как был устроен их быт, и на какие вещи они больше всего обращали внимание. Также я общался с человеком, детдомовцем, который в свое время занимался тем же незаконным ремеслом, что и мой герой. Благодаря его консультациям я внес некоторые правки в сценарий, не меняя при этом художественной составляющей и замысла, заложенного сценаристом», — рассказал Максим Стоянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Поселок Ям, где живет Федор Окунев, отец Окуня, – настоящее фермерское хозяйство. Несколько лет назад через него пустили ответвление федеральной трассы, и забытая богом ферма оказалась в эпицентре грузового трафика. Ее дольщики построили гостиницу и постоялый двор, который стал приносить стабильный доход. После запуска трассы земля заинтересовала крупную девелоперскую компанию, которая предлагает дольщикам продать землю. Согласны все, кроме Окунева: он не хочет продавать землю. Его поддерживает дочка Аня (Анастасия Куимова) и объявившийся «сын». Но собрание дольщиков, на котором должна была решиться судьба земли, переворачивает все с ног на голову: Бурлак вынужден вступить в противостояние с местными бандитами и сохранить долю «своей семьи».
По словам режиссера Алана Дзоциева, «проект "Самозванец" заинтересовал меня историей главного героя Бурлака. Сериал об угонщике автомобилей, который в силу определенных перипетий постепенно начинает менять свой образ жизни и встает на защиту простых людей. Мы долго искали главную героиню, потому что хотелось совместить несколько образов в лице одной актрисы. А выбор в пользу Максима Стоянова на главную роль был сделан заранее. Банда, с которой входит в конфликт Бурлак, связана с грабежом фур, поэтому основные экшен-сцены будут связаны именно с угоном и ограблениями дальнобойных фур на трассе. И, конечно, зрителей ждут драки, перестрелки и пожар».
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