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Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля

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Новости кино >>
18 января 2024

В онлайн-кинотеатре START 15 февраля состоится премьера восьмисерийного ироничного детектива «Престиж». Согласно пресс-службе платформы, в сериале сыграли Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова, Никита Павленко, Азат Жумадил, Марина Доможирова, Глафира Глазунова и Илья Лыков. В день премьеры подписчикам будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам до конца марта.



Ирина Розанова считает, что сюжет «Престижа» недалек от реальности: «Все, что есть в нашей страшной сказке, есть и в жизни. Ничего не меняется: всегда были предательства, измены, люди во все времена надевали на себя маски, и так в них и ходят. Пойди догадайся, какая там правильная, одну маску снял, вторую надел — вот об этом наша картина».

Зрители попадут в поселок «Престиж» — место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых (Толкалина, Любимов). Оно заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое –– своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Мне кажется, в закрытых поселках люди варятся в своих сообществах, нередко становясь заложниками этого замкнутого круга. Другое дело, что коттеджные поселки в нашей стране — это веяние достаточно молодое, можно сказать, вот только сейчас пошли первые поколения, которые провели детство за забором, пусть даже и очень дорогим», — говорит Илья Любимов, сыгравший главу дома Филимоновых.

Режиссером совместного проекта START и СТС выступил создатель детектива «1703» Сергей Сенцов. Премьера первой серии состоялась летом на фестивале «Пилот», а в сентябре гостям «Нового сезона» в Сочи показали два эпизода проекта.

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Исполнителю роли IT-гения Камиля Аскару Ильясову «кажется, жителям этого поселка очень скучно. Камилю точно скучно. Это интересно играть: парень из обычного города или поселка с окраины, который смог стать успешным айтишником и вдруг уже в 30 живет в компании очень богатых людей. Он, конечно, здесь белая ворона. А от скуки хочется нарушать правила». По словам Юлии Снигирь, сыгравшй адепта медитаций и духовных практик, «у Эльвиры мерцающее сознание трехлетнего ребенка, заполненное цитатами Садхгуру и лекциями про ЗОЖ. Но мне кажется, все это от одиночества. У дома ее жизни есть только фасад, а внутри он пуст, и в этом ее драма».

Важную роль в сериале играет визуальная составляющая образов героев и локаций, в которых они существуют. В центре сюжета три дома — Филимоновых, Гараевой и Алымовых. По словам художника-постановщика Тимофея Рябушинского одной из главных задач было создать контраст между особняками и отразить в них характеры хозяев. «Так, дом Эльвиры и Камиля Алымовых (Снигирь и Ильясов) призван символизировать внутренний покой, единение с природой и аскетизм — героиня Юлии Снигирь увлекается различными духовными практиками. У Анны Гараевой, оперной дивы, которую сыграла Ирина Дубцова, дом похож на храм искусств или музей. С ними ярко контрастирует дом Филимоновых (Любимов и Толкалина). Построенный в викторианском стиле особняк этаких русских лордов с аристократическими замашками», — поясняет Рябушинский.

Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Толкалиной роль в «Престиже» далась непросто. «Такую меня зрители не видели точно. Когда возвращалась после смены домой и рассматривала себя в зеркале лифта, думала: кто эта женщина? Женщина-струна, женщина-инквизитор, женщина, всю ткань и полотно жизни превращающая в букву закона? Не знаю, что она пережила, почему выбрала такую манеру общения с семьей, когда все регламентировано, подписано, завизировано, на все поставлена печать. И любовь по расписанию, и нежность отпускается по унциям. Я не представляла себе, что когда-нибудь в кино у меня будут такие укладки и макияж с черными подведенными глазами. Это Сережа Сенцов предложил сделать мой образ в стиле агрессивной сексуальности», — рассказала актриса.

Вера Кинчева призналась, что изначально хотела сыграть персонажа Юлии Снигирь — хозяйку дома, в котором работает няня в исполнении Веры: «Эльвира вся на медитациях, на дзене, при этом сразу понятно, что на самом деле она — темная лошадка. Очевидно, что там есть лютый бэкграунд. Туда интересно было бы копнуть. В моей героине — няне Таисии — разбираться было не менее интересно, но тут без спойлеров не расскажешь». Для своего персонажа актриса использовала некоторые предметы из личного гардероба. А Настасья Самбурская «подарила» своей героине колоду карт: «На читку я пришла с картами таро, поскольку в то время увлеклась ими, и говорю режиссеру: давайте кинем карты, посмотрим, что и как у нас будет с проектом. От авторов поступило предложение карты взять на площадку. Сейчас я таро забросила, но на тот момент образ сложился».
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Виталий Пекарев   18.01.2024 - 16:49
Атмосфера у фильма напоминает "Достать ножи", но вот только актёрский состав в голливудском фильме был намного лучше, как по мне читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   18.01.2024 - 16:03
Атмосфера в фильме необычная. Снег, зима, холод, загородный домик. Но это только пару постеров и трейлер, а как кино. читать далее>>
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фильмы
1703Престиж

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Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля фотографии
Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля фотографии
Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля фотографии
Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля фотографии
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