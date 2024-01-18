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Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа»

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Новости кино >>
18 января 2024
Опубликован первый трейлер военно-приключенческой драмы Марка Горобца «Блиндаж», которую компания «Каропрокат» выпустит в прокат ко Дню Победы, 25 апреля.



Это рассказ о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой Отечественной войны. Понимая, что они обречены, герои принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

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Главные роли в «Блиндаже», снятом кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке «Фонда кино», исполнили Александр Метелкин и немецкий актер Даниэль Литтау. Компанию им составили Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев и Алексей Шевченков. Сценарий картины написал Илья Куликов при участии Олега Смирнова.

Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа»
фото: пресс-служба фильма

Основная часть съемок фильма прошла в лесах Псковской области, где на территории более 1300 квадратных метров, в сосновом бору были построены окопы и дзоты двух противоборствующих сторон, а также воссоздано сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, включая и четвероногих артистов – собак и лошадей. Съемки также проходили в столичных павильонах и на улицах Ростова-на-Дону, где совместно с командой студии XOVP и при помощи технологии Virtual Production снимались современные сцены проездов на автомобиле.
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№ 1
Виталий Пекарев   18.01.2024 - 16:46
Так подобный сюжет уже был в фильме "Мы из будущего". Тем не менее выглядит довольно неплохо. Может даже и в кино успею сходить читать далее>>
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Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа» фотографии
Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа» фотографии
Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа» фотографии
Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа» фотографии
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