Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа»

Опубликован первый трейлер военно-приключенческой драмы Марка Горобца «Блиндаж», которую компания «Каропрокат» выпустит в прокат ко Дню Победы, 25 апреля.
Это рассказ о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой Отечественной войны. Понимая, что они обречены, герои принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.
Основная часть съемок фильма прошла в лесах Псковской области, где на территории более 1300 квадратных метров, в сосновом бору были построены окопы и дзоты двух противоборствующих сторон, а также воссоздано сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, включая и четвероногих артистов – собак и лошадей. Съемки также проходили в столичных павильонах и на улицах Ростова-на-Дону, где совместно с командой студии XOVP и при помощи технологии Virtual Production снимались современные сцены проездов на автомобиле.
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