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Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова столкнутся с «Очевидным невероятным» 25 января

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Новости кино >>
18 января 2024
Стала известна дата премьеры десятисерийного абсурдистского комедийного сериала «Очевидное невероятное». Экранизация рассказов Кира Булычева о вымышленном городе Великий Гусляр с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой в главных ролях станет доступна подписчикам Okko с 25 января, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



По словам режиссера сериала Александра Войтинского, «где-то на просторах нашей необъятной спрятался провинциальный городок с необычным и гордым именем Великий Гусляр. Ничто не нарушало его спокойную и размеренную жизнь — ни дружба с инопланетными цивилизациями, ни частые гости из далёких и близких галактик, ни космические парковки, разбросанные по всему городу, ни парящие над крышами НЛО. Дождь из артефактов вносил изюминку в размеренные будни, шахматисты на бульварах сражались с яйцеголовыми, горожане время от времени ловили золотых рыбок и превращались друг в друга — в общем, все как мы любим, ничего необычного. Пока однажды не случилось нечто из ряда вон — в город прибыл новый мэр из Москвы! От москвичей, скажем прямо, ничего хорошего не ждали. Когда шальным ветром в городок заносило кого-то из соседей, то спрятать от них дорогие сердцу аномалии было делом нехитрым, гуслярцы давно к этому приспособились, всё было отработано на учениях по гражданской обороне и особого труда не составляло. Но если чужак станет мэром, то спрятать от него аномалии будет невозможно! В город хлынут туристы, все тайное станет явным, и тогда прощайте, аномалии, прощайте, яйцеголовые братья из соседних галактик, прощай, Великий Гусляр! Да, знавала наша земля патриотов, но гуслярцы занимали среди них почётное первое место и отдавать свой городок на растерзание цивилизованным варварам они не собирались. Весь город под командованием начальника отдела ЖКХ Тимофея Молодцова встал на защиту отечества. Наш фильм о партизанском сопротивлении чудо-городка и яростных, но исторически безнадежных попытках раскрыть его великие тайны».

За сценарий отвечает Максим Кудымов, а за визуальную составляющую — оператор Геннадий Успангалиев. В адаптации также приняли участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Влад Прохоров, Екатерина Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская и Александр Цыганов.

Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова столкнутся с «Очевидным невероятным» 25 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Работа над сериалом "Очевидное невероятное" была исключительная, волшебная! Это был мой первый опыт в съемках настоящей комедии, сниматься было очень интересно. Работать было очень любопытно, команда была потрясающая, мы очень много смеялись на съемках, но и серьезного тоже было много. Вселенная Кира Булычева, конечно, потрясающая. Это автор, которого надо читать всем, наш знаменитый фантаст. Так что кроме позитива ничего сказать не могу. Молодцов, персонаж, которого я играю — истинный потомственный хранитель Гусляра, и этим все сказано. Очень хочется доставить радость зрителям, чтобы они порадовались, поулыбались и отвлеклись от своих проблем», — рассказал исполнитель роли Тимофея Молодцова Артем Быстров.

У Светланы Ходченковой, сыгравшей Ксению Молодцову, «никаких сомнений по поводу участия или неучастия в проекте не было, сценарий был быстро и легко прочитан. Режиссер — человек удивительный, поэтому я с радостью стала частью команды этого замечательного проекта».

Читать рецензию «Очевидное невероятное»: Сказки нашего ТСЖ

Максим Лагашкин, воплотивший образ Эдуарда Белинского, отметил, что в сериале
«потрясающе теплая и ламповая атмосфера и саундтрек, который еще больше добавляет в эту историю настальгии. Самое интересное, что история по сути не бытовая, но такое впечатление, что все это очевидное и невероятное действительно есть среди нас. И плюс, на мой взгляд, это хороший семейный сериал, который с удовольствием, я думаю, посмотрят и подростки, и взрослые. Надеюсь, что зритель получит от этого удовольствие. У меня ощущение, что это именно так и будет».

Первые эпизоды «Очевидного невероятного» были показаны в рамках конкурсной программы Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и Фестиваля экранизаций «Читка 2.0», где сериал тепло встретили и отметили положительными рецензиями.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   18.01.2024 - 18:09
Конечно, это семейное кино, какое еще. При чем, как раз в абсурдных историях лучше разбираться вместе. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Очевидное невероятное

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Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова столкнутся с «Очевидным невероятным» 25 января фотографии
Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова столкнутся с «Очевидным невероятным» 25 января фотографии
Артем Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова столкнутся с «Очевидным невероятным» 25 января фотографии
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