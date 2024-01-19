«Оппенгеймер» Кристофера Нолана претендует на 13 премий BAFTA

«Оппенгеймер
» получил 13 номинаций на 77-ю премию Британской киноакадемии. Картине Кристофера Нолана
могут вручить статуэтку BAFTA за лучший фильм, режисуру, титульный образ Киллиана Мерфи
, адаптированный сценарий, актеров второго плана Роберта Дауни-младшего
и Эмили Блант
, музыку Людвига Йёранссона
, операторское мастерство Хойте ван Хойтемы
, монтаж, работу художника-постановщика и художника по костюмам, звук, грим и прически. Церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне, ее проведет Дэвид Теннант
. Полный список претендентов опубликован на сайте
премии.
фото: кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Второй по количеству упоминаний числится картина Йоргоса Лантимоса
«Бедные-несчастные
», на чьем счету 11 категорий. Помимо вышеперечисленных лент, за звание фильма года поборются «Анатомия падения
» Жюстин Трие
, «Оставленные
» Александра Пэйна
и «Убийцы цветочной луны
» Мартина Скорсезе
. В списке британских фильмов представлены «Бедные-несчастные», «Вонка
», «Задира
», «Зона интересов
», «Как заниматься сексом
», «Наполеон
», «Солтберн
», «Старый дуб
», «Улица ржи
» и «Мы всем чужие
». Среди неанглоязычных фильмов числятся «Анатомия падения», «Зона интересов», «20 дней в Мариуполе
», «Прошлые жизни
» и «Снежное братство
». В анимационную секцию попали мультфильмы «Мальчик и птица
» Хаяо Миядзаки
, «Побег из курятника: Рассвет наггетсов
», «Человек-паук: Паутина вселенных
» и «Элементарно
». Нолан, Пэйн, Трие, Джонатан Глейзер
, Брэдли Купер
и Эндрю Хэй
претендуют на звание лучшего режиссера.
С Мерфи в категории «Лучший актер» будут соперничать Пол Джаматти
, Барри Кеоган
, Тео Ю
, Колман Доминго
(«Растин
») и Брэдли Купер («Маэстро Бернстайн
»). Актрисой года британские киноакадемики могут назвать Вивиан Опару
, Кэри Ханну Маллиган
, Эмму Стоун
, Сандру Хюллер
, Марго Робби
(«Барби
») и Фэнтейжу Баррино
(«Цвет пурпурный
»). За роли второго плана также номинированы Райан Гослинг
, Роберт Де Ниро
, Пол Мескал
, Доминик Сесса
, Джейкоб Элорди
, Розамунд Пайк
, Да'Вин Джой Рендолф
, Клер Фой
, Даниэль Брукс
и Хюллер. Элорди оказался и среди восходящих звезд вместе с Фиби Дайневор
, Мией Маккенна-Брюс
, Софи Уайлд
и Айо Эдебири
.
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