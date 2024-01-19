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«Оппенгеймер» Кристофера Нолана претендует на 13 премий BAFTA

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Новости кино >>
19 января 2024
«Оппенгеймер» получил 13 номинаций на 77-ю премию Британской киноакадемии. Картине Кристофера Нолана могут вручить статуэтку BAFTA за лучший фильм, режисуру, титульный образ Киллиана Мерфи, адаптированный сценарий, актеров второго плана Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант, музыку Людвига Йёранссона, операторское мастерство Хойте ван Хойтемы, монтаж, работу художника-постановщика и художника по костюмам, звук, грим и прически. Церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне, ее проведет Дэвид Теннант. Полный список претендентов опубликован на сайте премии.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана претендует на 13 премий BAFTA
фото: кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Второй по количеству упоминаний числится картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», на чьем счету 11 категорий. Помимо вышеперечисленных лент, за звание фильма года поборются «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Оставленные» Александра Пэйна и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. В списке британских фильмов представлены «Бедные-несчастные», «Вонка», «Задира», «Зона интересов», «Как заниматься сексом», «Наполеон», «Солтберн», «Старый дуб», «Улица ржи» и «Мы всем чужие». Среди неанглоязычных фильмов числятся «Анатомия падения», «Зона интересов», «20 дней в Мариуполе», «Прошлые жизни» и «Снежное братство». В анимационную секцию попали мультфильмы «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Побег из курятника: Рассвет наггетсов», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Элементарно». Нолан, Пэйн, Трие, Джонатан Глейзер, Брэдли Купер и Эндрю Хэй претендуют на звание лучшего режиссера.

С Мерфи в категории «Лучший актер» будут соперничать Пол Джаматти, Барри Кеоган, Тео Ю, Колман ДомингоРастин») и Брэдли Купер («Маэстро Бернстайн»). Актрисой года британские киноакадемики могут назвать Вивиан Опару, Кэри Ханну Маллиган, Эмму Стоун, Сандру Хюллер, Марго РоббиБарби») и Фэнтейжу БарриноЦвет пурпурный»). За роли второго плана также номинированы Райан Гослинг, Роберт Де Ниро, Пол Мескал, Доминик Сесса, Джейкоб Элорди, Розамунд Пайк, Да'Вин Джой Рендолф, Клер Фой, Даниэль Брукс и Хюллер. Элорди оказался и среди восходящих звезд вместе с Фиби Дайневор, Мией Маккенна-Брюс, Софи Уайлд и Айо Эдебири.
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обсуждение >>
№ 3
Angelika77   19.01.2024 - 14:34
... всегда так. любое толковое кино, которое является претендентом на тот же Оскар, участвует почти во всех номинациях. читать далее>>
№ 2
Екатерина Тулупова (Москва)   19.01.2024 - 14:31
Его вообще надо на все премии мира нужно! Это ж шедевр. Премия имени меня выдана этому фильму еще с первого упоминания в сети читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   19.01.2024 - 14:04
Справедливо. Кино - гениальное. Новая классика. актеры - вот бы наши так научилсь играть... Все как на подбор читать далее>>
Всего сообщений: 3
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