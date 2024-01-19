Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни

Для известного якутского кинорежиссера это первый опыт работы в полнометражном игровом кино в центральной России.
Зрителей ожидает история трех стариков, последних жителей покинутой людьми деревни. Несмотря на ежедневные трудности, старики хотят жить и оставаться на своем месте. По жанру это будет драма с элементами фэнтези.
В настоящее время более 20 тысяч населенных пунктов полностью покинуты людьми. 30 тысяч деревень по всей стране находятся на грани вымирания — в них живут по несколько человек.
За производство картины отвечает кинокомпания «Переворот». Продюсерская команда состоит из Александра Ханта и Добромыслова. Оператором выступает Александр Красновский, а художником-постановщиком — Сергей Гудилин. Прокат «Прозрачных земель» запланирован на 2025 год.
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