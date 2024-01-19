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Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни

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Новости кино >>
19 января 2024
Создатель «Пугала» Дмитрий Давыдов приступил к съемкам нового художественного фильма «Прозрачные земли» в Андреапольском районе Тверской области. Об этом сообщает продюсер картины Максим Добромыслов.

Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни
фото: пресс-служба фильма

Для известного якутского кинорежиссера это первый опыт работы в полнометражном игровом кино в центральной России.

Зрителей ожидает история трех стариков, последних жителей покинутой людьми деревни. Несмотря на ежедневные трудности, старики хотят жить и оставаться на своем месте. По жанру это будет драма с элементами фэнтези.

Читать интервью Дмитрий Давыдов: «В якутском кино мы все делаем по старинке»

В настоящее время более 20 тысяч населенных пунктов полностью покинуты людьми. 30 тысяч деревень по всей стране находятся на грани вымирания — в них живут по несколько человек.

За производство картины отвечает кинокомпания «Переворот». Продюсерская команда состоит из Александра Ханта и Добромыслова. Оператором выступает Александр Красновский, а художником-постановщиком — Сергей Гудилин. Прокат «Прозрачных земель» запланирован на 2025 год.
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Сергей ГудилинДмитрий ДавыдовМаксим ДобромысловАлександр Красновский (II)Александр Хант
фильмы
Прозрачные землиПугало

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Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни фотографии
Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни фотографии
Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни фотографии
Дмитрий Давыдов приступил к съемкам «Прозрачных земель» о последних жителях деревни фотографии
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