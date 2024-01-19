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Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января

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Новости кино >>
19 января 2024
На НТВ 21 января в 20.20 состоится премьера четырехсерийного боевика Ефрема Назарова «Сармат». Главную роль в мини-сериале исполнил Максим Щеголев, уточняет пресс-служба телеканала.

Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету оперативник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Артем Стеклов (Щеголев) входит в доверие к Костику (Андрей Давыдов), сыну Виктора Хромова (Сергей Комаров) — главаря сочинской преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков в Краснодарском крае. Совместно с коллегой из Сочи Стеклов проводит операцию по задержанию Костика: его арестовывает, а сам Артем дает против него показания. Опасаясь мести преступников, семью Артема направляют в безопасное место. Костику и его людям все-таки удается узнать, где находится Стеклов. Бандиты совершают нападение на дом оперативника, в результате перестрелки погибает жена Артема, а он сам и дочь оказываются тяжело ранены. Желая отомстить, главный герой отправляется на юг, чтобы найти убийц жены.

«Артем Стеклов – человек действия, который живет своим делом. Мне нравится, что он честный, справедливый и надежный, он хороший семьянин, любящий муж и отец. На его пути будет много тяжелых испытаний, с которыми ему предстоит справиться, — поведал о своем персонаже Максим Щеголев. — Самыми сложными постановочными сценами были сцены в больнице, да и погода подкинула нам сюрпризов, но это лишь украсило картинку. А вот наиболее эмоциональными для меня оказались сцены с личными потерями моего героя, такое всегда играть непросто. Хочу поблагодарить партнеров, постановщиков, каскадерское братство, пиротехников, действующих специалистов и съемочную группу за неоценимую помощь, участие и консультации».



В сериале также заняты Майя Вознесенская, Александра Жилкова, Нино Деисадзе, Олег Доброван, Олег Каменщиков, Сергей Холмогоров и Александр Штендлер.
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№ 2
Angelika77   19.01.2024 - 14:36
... почему в духе. это и есть сериал НТВ. все как всегда. такому не стоит уделять внимание, а тем более тратить на это время, которого и так мало. читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   19.01.2024 - 14:30
Сериал в духе НТВ. Стрельба, полиция, правосудие. Мужчинам за 40 должно очень зайти читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января фотографии
Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января фотографии
Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января фотографии
Боевик «Сармат» с Максимом Щеголевым покажут 21 января фотографии
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