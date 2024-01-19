Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным

19 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2024
Стала известна дата премьеры комедийного экшн-сериала Евгения Шелякина «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER, пародия на фильмы про спецагентов выйдет 22 февраля.

Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Сериал, снятый кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета, рассказывает о легендарном агенте спецслужб Бекешеве (Шведов), который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Несмотря на весь его опыт и заслуги, гланого героя отправляют в отставку из-за проваленного по нелепой случайности задания. Теперь суперагенту придется учиться жить на «гражданке», а это непросто: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в настоящую крепость с хитроумными ловушками.

Однажды его уникальные умения снова оказываются необходимы стране: бывший начальник Бекешева Анатолич (Куценко) предлагает ему самое сложное задание по поимке сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Напарником Бекешева становится высококлассный, но эпатажный хакер по кличке Бабуля (Курцын). Теперь эксцентричному дуэту предстоит спасать родину от суперзлодеев, параллельно попадая и выкручиваясь из нелепых ситуаций, которые они, зачастую, сами же и создают.

Читать Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь

В комедийном боевике заняты Надежда Жарычева, Татьяна Храмова, Севастьян Бугаев и Мария Лисовая. Сбежавших из тюрьмы преступников сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин. Сценарий режиссер сериала Евгений Шелякин написал совместно с Иваном Барановым и Кириллом Ситниковым.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»
Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»
Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год
Пятый сезон «Трудных подростков» и «Чародеи» от Александра Цыпкина получат поддержку ИРИ
Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Иван Баранов (II)Леонид БичевинСевастьян БугаевЕгор ДружининНадежда ЖарычеваЮлия ЗиминаРоман КурцынГоша КуценкоМария ЛисоваяКирилл СитниковЛеонид ТимцуникКирилл ФроловТатьяна Храмова (II)Игорь ХрипуновЯн ЦапникДенис ШведовЕвгений ШелякинАлександр Яцко
фильмы
Красный 5

фотографии >>
Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным фотографии
Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным фотографии
Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным фотографии
Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алла Журавлёва
18 января ушла из жизни актриса Алла Журавлёва.
Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Татьяна Легкобит
17 января ушла из жизни актриса Татьяна Легкобит.
Николай Коршилов
15 января ушёл из жизни актёр Николай Коршилов.

День рождения >>

Виктор Васильев (III)
Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Ангелина Поплавская
Алла Юганова
Павел Домагала
Логан Лерман
Отто Меллис
Джон Ричардсон
Кейти Сагал
Катарина Тальбах
Шон Уэйнс
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram