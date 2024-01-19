Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным

что почитать?

Девушки, самолеты, небо в военной драме Алексея Германа-младшего

«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

Рецензии на фильмы

«1+1: Голливудская история»: Старая песня о главном

В кино с 22 февраля

«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет»

Розанова, Толкалина, Снигирь и Уколова поселятся в поселке для избранных 15 февраля

Спутник телезрителя

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

В ночь с 18 на 19 января, 00:20, ТНТ