Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным

Сериал, снятый кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета, рассказывает о легендарном агенте спецслужб Бекешеве (Шведов), который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Несмотря на весь его опыт и заслуги, гланого героя отправляют в отставку из-за проваленного по нелепой случайности задания. Теперь суперагенту придется учиться жить на «гражданке», а это непросто: он страдает крайней подозрительностью, не доверяет даже соседскому ребенку и превращает свою квартиру в настоящую крепость с хитроумными ловушками.
Однажды его уникальные умения снова оказываются необходимы стране: бывший начальник Бекешева Анатолич (Куценко) предлагает ему самое сложное задание по поимке сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Напарником Бекешева становится высококлассный, но эпатажный хакер по кличке Бабуля (Курцын). Теперь эксцентричному дуэту предстоит спасать родину от суперзлодеев, параллельно попадая и выкручиваясь из нелепых ситуаций, которые они, зачастую, сами же и создают.
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