Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога

Индиана Джонс заговорит голосом Троя Бейкера
в однопользовательском приключенческом экшене от первого лица с элементами стелса и головоломок Indiana Jones and the Great Circle, уверяет Entertainment Weekly
.
Подробности о грядущей игре стали известны на презентации Developer_Direct
, где также был представлен ее трейлер. За разработку нового приключения отвечает шведская студия MachineGames, подарившая нам последнюю дилогию Wolfenstein.
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Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса
Indiana Jones and the Great Circle поведает о том, что случилось с Инди в 1937 году между фильмами «В поисках утраченного ковчега
» и «Последний крестовый поход
». Главному герою предстоит противостоять неким злодеям, разыскивающим ключ к древней силе. Геймеры смогут поколесить за Индиану по всему миру, среди локаций заявлены Ватикан, Египет и Сукхотаи, а также поиграть за журналистку Джину Ломбарди в исполнении Алессандры Мастронарди
, ставшую напарницей профессора археологии. Лицо титульного персонажа сохранено за Харрисоном Фордом
. По информации IMDb
, в актерском составе также заявлен Тони Тодд
, а исполнительным продюсером числится глава студии Bethesda Тодд Говард
.
Из особенностей геймплея следует упомянуть легендарный кнут Индианы Джонса, которым можно пользоваться как при схватках с противником, так и при исследовании мира. В некоторых моментах будет вид от третьего лица.
Игра выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X/S и в Game Pass. Перевод на русский в наличии.
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