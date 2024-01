Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога

Читать Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса

Индиана Джонс заговорит голосомв однопользовательском приключенческом экшене от первого лица с элементами стелса и головоломок Indiana Jones and the Great Circle, уверяет Entertainment Weekly Подробности о грядущей игре стали известны на презентации Developer_Direct , где также был представлен ее трейлер. За разработку нового приключения отвечает шведская студия MachineGames, подарившая нам последнюю дилогию Wolfenstein.Indiana Jones and the Great Circle поведает о том, что случилось с Инди в 1937 году между фильмами « В поисках утраченного ковчега » и « Последний крестовый поход ». Главному герою предстоит противостоять неким злодеям, разыскивающим ключ к древней силе. Геймеры смогут поколесить за Индиану по всему миру, среди локаций заявлены Ватикан, Египет и Сукхотаи, а также поиграть за журналистку Джину Ломбарди в исполнении Алессандры Мастронарди , ставшую напарницей профессора археологии. Лицо титульного персонажа сохранено за Харрисоном Фордом . По информации IMDb , в актерском составе также заявлен Тони Тодд , а исполнительным продюсером числится глава студии BethesdaИз особенностей геймплея следует упомянуть легендарный кнут Индианы Джонса, которым можно пользоваться как при схватках с противником, так и при исследовании мира. В некоторых моментах будет вид от третьего лица.Игра выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X/S и в Game Pass. Перевод на русский в наличии.