Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога

19 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2024

Индиана Джонс заговорит голосом Троя Бейкера в однопользовательском приключенческом экшене от первого лица с элементами стелса и головоломок Indiana Jones and the Great Circle, уверяет Entertainment Weekly.



Подробности о грядущей игре стали известны на презентации Developer_Direct, где также был представлен ее трейлер. За разработку нового приключения отвечает шведская студия MachineGames, подарившая нам последнюю дилогию Wolfenstein.

Читать Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса

Indiana Jones and the Great Circle поведает о том, что случилось с Инди в 1937 году между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Главному герою предстоит противостоять неким злодеям, разыскивающим ключ к древней силе. Геймеры смогут поколесить за Индиану по всему миру, среди локаций заявлены Ватикан, Египет и Сукхотаи, а также поиграть за журналистку Джину Ломбарди в исполнении Алессандры Мастронарди, ставшую напарницей профессора археологии. Лицо титульного персонажа сохранено за Харрисоном Фордом. По информации IMDb, в актерском составе также заявлен Тони Тодд, а исполнительным продюсером числится глава студии Bethesda Тодд Говард.

Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога
фото: youtube.com

Из особенностей геймплея следует упомянуть легендарный кнут Индианы Джонса, которым можно пользоваться как при схватках с противником, так и при исследовании мира. В некоторых моментах будет вид от третьего лица.

Игра выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X/S и в Game Pass. Перевод на русский в наличии.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
По «Индиане Джонсу» и «Звёздным войнам» сделают новые игры
«Чуи, мы дома!»: юбилей Харрисона Форда
Поиск по меткам
игры
персоны
Алессандра МастронардиТони ТоддХаррисон Форд
фильмы
Индиана Джонс и последний крестовый походИндиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

фотографии >>
Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога фотографии
Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога фотографии
Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога фотографии
Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

Скорбим

Алла Журавлёва
18 января ушла из жизни актриса Алла Журавлёва.
Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Татьяна Легкобит
17 января ушла из жизни актриса Татьяна Легкобит.
Николай Коршилов
15 января ушёл из жизни актёр Николай Коршилов.

День рождения >>

Виктор Васильев (III)
Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Ангелина Поплавская
Алла Юганова
Павел Домагала
Логан Лерман
Отто Меллис
Джон Ричардсон
Кейти Сагал
Катарина Тальбах
Шон Уэйнс
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?