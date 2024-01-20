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Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

20 января
2024 год

Новости кино >>
20 января 2024
Хаяо Миядзаки обновляет рекорды: его «Мальчик и птица» не только стало первым аниме, выигравшим «Золотой глобус», но и заработало больше любого другого японского мультфильма — $42 миллиона (и прокат еще не закончился!). Король монстров хайпует: «Годзилла: Минус один» настолько хорошо показывает себя в американском бокс-офисе (почти $50 миллионов), что в кинотеатры Северной Америки через неделю завезут специальную черно-белую копию (с вывеской «Годзилла: Минус один/Минус цвет»). «Семья шпиона — Код: Белый» также не планирует щадить карманы японских зрителей: в настоящий момент сборы полнометражного приключения Форджеров составляют почти $33 миллиона. «Кураюкаба», фантастический детектив молодого постановщика Сигэёси Цукахары, поборется за главную награду на втором Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате. Манга «Рабочее место, где вы не можете не улыбаться», посвященная трудностям и радостям стези мангаки, получит аниме-адаптацию когда-нибудь в 2025-м. Ранобэ «Монолог фармацевта» рекорды не ставит, но тоже чувствует себя превосходно: после выхода экранизации от студии OLMЛетнее время», «У Коми проблемы с общением») количество копий, находящихся в розничной продаже, увеличилось на семь миллионов (суммарно — 31 миллион). Показ сериала «Ниндзя Камуи», переосмысления самурайской аниме-классики от режиссера «Магической битвы» Сон Хо Пака, начнется ровно в полночь 10 февраля. Издательство Kadokawa поделилось трейлером документального фильма про Эйко Кадоно — японскую писательницу, сочинившую «Ведьмину службу доставки».

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом проморолике «Мертвых-мертвых демонов» или об экранизации «Монстров» Эйитиро Оды), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Рецензия на «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки
У сериала «Эй, Томбо», анонсированного в октябре прошлого года, появился свежий трейлер. Музыкальный дуэт Sacre e sole исполнит опенинг Habatake, а TOKYO GROOVE JYOSHI — эндинг Let's Swing. Премьера аниме от студии OLMНеобычное такси», «Монолог фармацевта») состоится в апреле.


Опытного гольфиста Кадзуёси Игараси дисквалифицировали из-за загадочного инцидента. Чтобы на время избежать повышенного внимания к своей персоне, спортсмен отправляется в самый неизведанный уголок Японии — на архипелаг Токара в префектуре Кагосима. На острове он знакомится с юной Томбо. Девочка удивительно мастерски играет в гольф и может выполнить любой удар, используя единственную имеющуюся у нее клюшку — Айрон №3. Для обоих эта встреча станет судьбоносной.

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

За постановку спокона взялся О Джин-ГуПикайя!», «Бейблэйд Бёрст»), за сценарий отвечает Мицутаки ХиротаНулевой Эдем», «Принцесса-библиофил»), дизайном персонажей занимается Акира ТакэутиАо Аси», «Сказки братьев Гримм»), а музыкальным сопровождением — Нобуко ТодаПризрак в доспехах: SAC_2045», «Ультрамен: Новый герой»). Томбо озвучит Рика ХаясиЛетнее время», «Никуко из Рыбацкой гавани»), а Кадзуёси воплотит Хироки Тоти (Вернер из «Кулинарных скитаний», Мейн из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»).

Читать Исследуем удивительные места Японии с аниме
2 марта в Токио состоится восьмая ежегодная церемония Crunchyroll Anime Awards. На мероприятии будут отмечены лучшие шоу в 25 категориях. Известен также звездный состав ведущих: трехкратная обладательница премии «Грэмми» Меган Ти Сталлион, японская королева опенингов LiSA, «Мисс Марвелл» Иман Веллани и другие. Голосование продлится до 27 января, а победителей определят как зрительские голоса, так и жюри.

В номинации «Аниме года» участвуют:

1. «Рок-тихоня!» (читать обзор).
2. «Человек-бензопила».
3. «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов» (читать обзор).
4. «Магическая битва» (2-й сезон).
5. «Звездное дитя» (читать обзор).
6. «Сага о Винланде» (2-й сезон).

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

В других категориях:

«Лучший продолжающийся сериал»:

1. «Атака титанов».
2. «Клинок, рассекающий демонов».
3. «Магическая битва».
4. «Ван-Пис».
5. «Семья шпиона» (читать обзор).
6. «Сага о Винланде».

Читать Лучшие аниме 2023 года по версии Кино-Театр.Ру
«Лучший новый сериал»

«Рок-тихоня!».
«Человек-бензопила».
«Иллюзия рая» (читать обзор).
«Адский рай» (читать обзор).
«Звездное дитя».
«Предсмертный список зомби».

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

«Лучший фильм»

«Чёрный клевер: Меч короля магов».
«Синий гигант» (читать обзор).
«Госпожа Кагуя: в любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчивается».
«Психопаспорт: Провидение».
«Судзумэ, закрывающая двери» (читать обзор).
«Коронный бросок. Фильм» (читать обзор).

«Лучшее оригинальное аниме»

«Война горничных Акибы».
«Бёрди-винг: История гольфисток» (2-й сезон).
«Папаши-дружбаны» (читать обзор).
«Сделай сама!!» (читать обзор).
«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» (читать обзор).
«Маргинальная услуга».

Читать Чем закончилась «Атака титанов»
Франшиза «Истории монстров» расширяется: ранобэ Исин Нисо «Цикл историй: Межсезонье» и «Цикл историй: Сезон монстров» экранизирует бессменная студия ShaftМартовский лев», «Девочка-волшебница Мадока»). В каком формате выйдет аниме, пока не известно, так что смотрим трейлер и ждем премьеру когда-то в 2024 году.


«Межсезонье» состоит из коротких историй, которые не вошли в основной сюжет франшизы, а «Сезон монстров» продолжает историю Коёми Арараги после окончания старшей школы. На пост главного режиссера и сценариста вернулся Акиюки СимбоКак смотреть фейерверк», «Отчёт о буйстве духов»). В работе над проектом ему вновь помогают постановщица Мидори ЁсидзаваПять невест»), сценарист Фуяси ТоПритворная любовь») и чардиз Акио ВатанабэПрощай унылый учитель»).

Читать «Одинокий замок в Зазеркалье» — сказка сказок о школьных бедах
Освобождайте место для наград, потому что с премиями мы еще не закончили. На 69-й церемонии Shogakukan Manga Award были объявлены четыре лауреата. В этом году конкурс отличался от предыдущих: впервые работы не были поделены на жанры.

1.«Провожающая в последний путь Фрирен» (Цукаса Абэ, Канэхито Ямада).
2.«Юный лорд — мастер побега» (Юсэй Мацуи).
3.«Игра с числами» (Мурако Кинута).
4. «Игра на триллион» (Риитиро Инагаки и Рёити Икэгами).

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

Премьера экзистенциальной драмы о бессмертной эльфийке от студии MadhouseТетрадь смерти», «Триган») состоялась в сентябре прошлого года. Аниме-адаптация манги Юсэя Мацуи «Юный лорд — мастер побега», как и «Игра на триллион» Риитиро Инагаки, готовятся к релизу в 2024-м.

Читать 25 самых ярких аниме зимы
Ромком «Волшебница и злой офицер» от студии BonesПроза бродячих псов», «Стальной алхимик») выйдет в июле 2024-го. Сериал будет развиваться по сюжету одноименной манги Кокоа Фудзивары, которая, к сожалению, скончалась в марте 2015 года, оставив историю незавершенной.

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

Заговорщик Сюн Миллер планирует уничтожить всё живое, но влюбляется в волшебницу Бякую Мимори, которая пытается ему помешать. Над проектом работают: режиссер Акиё ОхасиКласс убийц», «Данганронпа: Школа надежды и безнадёжные школьники»), сценаристка Юнико АянаБакуман», «Дарованный»), чардиз Харуко Иидзука («Её заветное желание», «Хоримия») и композиторша МаюкоРейтинг короля», «Клетки за работой»). Главные роли вновь исполняют Юки Оно (Рэнсукэ Кунигами из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Джон Х. Ватсон из «Патриотизма Мориарти») и Маи Накахара (жена Бабана из «Гигантского зверя Арса», Нагиса Фурукава из «Кланнад») из аудиоспектакля, вышедшего в 2015 году.

Читать «Стальной алхимик» — культовый сериал студии Bones
Бонус: реплика Прогрессивного Ножа из «Евангелиона» почти за $90.

Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

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Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю фотографии
Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю фотографии
Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю фотографии
Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю фотографии
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