Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

Хаяо Миядзаки
обновляет рекорды: его «Мальчик и птица
» не только стало первым аниме, выигравшим
«Золотой глобус
», но и заработало больше любого другого японского мультфильма — $42 миллиона (и прокат еще не закончился!). Король монстров хайпует: «Годзилла: Минус один
» настолько хорошо показывает себя в американском бокс-офисе (почти $50 миллионов), что в кинотеатры Северной Америки через неделю завезут специальную черно-белую копию (с вывеской «Годзилла: Минус один/Минус цвет»). «Семья шпиона — Код: Белый
» также не планирует щадить карманы японских зрителей: в настоящий момент сборы полнометражного приключения Форджеров составляют почти $33 миллиона. «Кураюкаба
», фантастический детектив молодого постановщика Сигэёси Цукахары
, поборется за главную награду на втором
Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате
. Манга «Рабочее место, где вы не можете не улыбаться
», посвященная трудностям и радостям стези мангаки, получит аниме-адаптацию когда-нибудь в 2025-м. Ранобэ «Монолог фармацевта
» рекорды не ставит, но тоже чувствует себя превосходно: после выхода экранизации от студии OLM
(«Летнее время
», «У Коми проблемы с общением
») количество копий, находящихся в розничной продаже, увеличилось на семь миллионов (суммарно — 31 миллион). Показ сериала «Ниндзя Камуи
», переосмысления
самурайской аниме-классики от режиссера «Магической битвы
» Сон Хо Пака
, начнется ровно в полночь 10 февраля. Издательство Kadokawa
поделилось трейлером
документального фильма про Эйко Кадоно
— японскую писательницу, сочинившую «Ведьмину службу доставки
».
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом проморолике «Мертвых-мертвых демонов» или об экранизации «Монстров» Эйитиро Оды), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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Рецензия на «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки
У сериала «Эй, Томбо
», анонсированного
в октябре прошлого года, появился свежий трейлер. Музыкальный дуэт Sacre e sole
исполнит опенинг Habatake
, а TOKYO GROOVE JYOSHI
— эндинг Let's Swing
. Премьера аниме от студии OLM
(«Необычное такси
», «Монолог фармацевта
») состоится в апреле.
Опытного гольфиста Кадзуёси Игараси дисквалифицировали из-за загадочного инцидента. Чтобы на время избежать повышенного внимания к своей персоне, спортсмен отправляется в самый неизведанный уголок Японии — на архипелаг Токара в префектуре Кагосима. На острове он знакомится с юной Томбо. Девочка удивительно мастерски играет в гольф и может выполнить любой удар, используя единственную имеющуюся у нее клюшку — Айрон №3. Для обоих эта встреча станет судьбоносной.
За постановку спокона
взялся О Джин-Гу
(«Пикайя!
», «Бейблэйд Бёрст
»), за сценарий отвечает Мицутаки Хирота
(«Нулевой Эдем
», «Принцесса-библиофил
»), дизайном персонажей занимается Акира Такэути
(«Ао Аси
», «Сказки братьев Гримм
»), а музыкальным сопровождением — Нобуко Тода
(«Призрак в доспехах: SAC_2045
», «Ультрамен: Новый герой
»). Томбо озвучит Рика Хаяси
(«Летнее время
», «Никуко из Рыбацкой гавани
»), а Кадзуёси воплотит Хироки Тоти
(Вернер
из «Кулинарных скитаний
», Мейн
из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
»).
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Исследуем удивительные места Японии с аниме
2 марта в Токио состоится восьмая ежегодная церемония Crunchyroll Anime Awards
. На мероприятии будут отмечены лучшие шоу в 25 категориях. Известен также звездный состав ведущих: трехкратная обладательница премии «Грэмми
» Меган Ти Сталлион
, японская королева опенингов LiSA
, «Мисс Марвелл
» Иман Веллани
и другие. Голосование
продлится до 27 января, а победителей определят как зрительские голоса, так и жюри.
В номинации «Аниме года
» участвуют:
1. «Рок-тихоня!
» (читать обзор
).
2. «Человек-бензопила
».
3. «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов
» (читать обзор
).
4. «Магическая битва
» (2-й сезон).
5. «Звездное дитя
» (читать обзор
).
6. «Сага о Винланде
» (2-й сезон).
В других категориях:
«Лучший продолжающийся сериал
»:
1. «Атака титанов
».
2. «Клинок, рассекающий демонов
».
3. «Магическая битва
».
4. «Ван-Пис
».
5. «Семья шпиона
» (читать обзор
).
6. «Сага о Винланде
».
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Лучшие аниме 2023 года по версии Кино-Театр.Ру
«Лучший новый сериал
»
«Рок-тихоня!
».
«Человек-бензопила
».
«Иллюзия рая
» (читать обзор
).
«Адский рай
» (читать обзор
).
«Звездное дитя
».
«Предсмертный список зомби
».
«Лучший фильм
»
«Чёрный клевер: Меч короля магов
».
«Синий гигант
» (читать обзор
).
«Госпожа Кагуя: в любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчивается
».
«Психопаспорт: Провидение
».
«Судзумэ, закрывающая двери
» (читать обзор
).
«Коронный бросок. Фильм
» (читать обзор
).
«Лучшее оригинальное аниме
»
«Война горничных Акибы
».
«Бёрди-винг: История гольфисток
» (2-й сезон).
«Папаши-дружбаны
» (читать обзор
).
«Сделай сама!!
» (читать обзор
).
«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
» (читать обзор
).
«Маргинальная услуга
».
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Чем закончилась «Атака титанов»
Франшиза «Истории монстров
» расширяется: ранобэ Исин Нисо
«Цикл историй: Межсезонье
» и «Цикл историй: Сезон монстров
» экранизирует бессменная студия Shaft
(«Мартовский лев
», «Девочка-волшебница Мадока
»). В каком формате выйдет аниме, пока не известно, так что смотрим трейлер и ждем премьеру когда-то в 2024 году.
«Межсезонье» состоит из коротких историй, которые не вошли в основной сюжет франшизы, а «Сезон монстров» продолжает историю Коёми Арараги после окончания старшей школы. На пост главного режиссера и сценариста вернулся Акиюки Симбо
(«Как смотреть фейерверк
», «Отчёт о буйстве духов
»). В работе над проектом ему вновь помогают постановщица Мидори Ёсидзава
(«Пять невест
»), сценарист Фуяси То
(«Притворная любовь
») и чардиз Акио Ватанабэ
(«Прощай унылый учитель
»).
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«Одинокий замок в Зазеркалье» — сказка сказок о школьных бедах
Освобождайте место для наград, потому что с премиями мы еще не закончили. На 69-й церемонии Shogakukan Manga Award
были объявлены четыре лауреата. В этом году конкурс отличался от предыдущих: впервые работы не были поделены на жанры.
1.«Провожающая в последний путь Фрирен
» (Цукаса Абэ
, Канэхито Ямада
).
2.«Юный лорд — мастер побега
» (Юсэй Мацуи
).
3.«Игра с числами
» (Мурако Кинута
).
4. «Игра на триллион
» (Риитиро Инагаки
и Рёити Икэгами
).
Премьера экзистенциальной драмы о бессмертной эльфийке
от студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Триган
») состоялась в сентябре прошлого года. Аниме-адаптация манги Юсэя Мацуи «Юный лорд — мастер побега», как и «Игра на триллион» Риитиро Инагаки, готовятся к релизу в 2024-м.
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25 самых ярких аниме зимы
Ромком «Волшебница и злой офицер
» от студии Bones
(«Проза бродячих псов
», «Стальной алхимик
») выйдет в июле 2024-го. Сериал будет развиваться по сюжету одноименной манги Кокоа Фудзивары
, которая, к сожалению, скончалась в марте 2015 года, оставив историю незавершенной.
Заговорщик Сюн Миллер планирует уничтожить всё живое, но влюбляется в волшебницу Бякую Мимори, которая пытается ему помешать. Над проектом работают: режиссер Акиё Охаси
(«Класс убийц
», «Данганронпа: Школа надежды и безнадёжные школьники
»), сценаристка Юнико Аяна
(«Бакуман
», «Дарованный
»), чардиз Харуко Иидзука («Её заветное желание
», «Хоримия
») и композиторша Маюко
(«Рейтинг короля
», «Клетки за работой
»). Главные роли вновь исполняют Юки Оно
(Рэнсукэ
Кунигами из «Синей тюрьмы: Блю Лок
», Джон Х. Ватсон из «Патриотизма Мориарти
») и Маи Накахара
(жена Бабана
из «Гигантского зверя Арса
», Нагиса Фурукава из «Кланнад
») из аудиоспектакля, вышедшего в 2015 году.
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«Стальной алхимик» — культовый сериал студии Bones
Бонус
: реплика Прогрессивного Ножа из «Евангелиона»
почти за $90.
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