У «Полярного экспресса» появится продолжение

По словам Гоэцмана, продолжение рождественского 3D-мультфильма находится в разработке, однако никаких деталей он не раскрыл. Будут ли работать над ним Земекис и Том Хэнкс, подаривший голос нескольким персонажам, также неизвестно.
«Полярный экспресс» основан на одноименной книге Криса ван Оллсбурга, опубликованной в 1985 году. Это рассказ о мальчике-подростке, который, несмотря на насмешки своих друзей, продолжает верить в существование Санта-Клауса. И однажды накануне Рождества прямо у его дома останавливается волшебный поезд. Полярный экспресс забирает мальчика и других детей и отправляется в дальний путь — в гости к Санта-Клаусу на Северный полюс.
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