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У «Полярного экспресса» появится продолжение

20 января
2024 год

Новости кино >>
20 января 2024
«Полярный экспресс» Роберта Земекиса, вышедший 20 лет назад, может получить сиквел. Об этом порталу ComicBook.com рассказал продюсер Гари Гоэцман.

У «Полярного экспресса» появится продолжение
фото: кадр из мультфильма «Полярный экспресс»

По словам Гоэцмана, продолжение рождественского 3D-мультфильма находится в разработке, однако никаких деталей он не раскрыл. Будут ли работать над ним Земекис и Том Хэнкс, подаривший голос нескольким персонажам, также неизвестно.

«Полярный экспресс» основан на одноименной книге Криса ван Оллсбурга, опубликованной в 1985 году. Это рассказ о мальчике-подростке, который, несмотря на насмешки своих друзей, продолжает верить в существование Санта-Клауса. И однажды накануне Рождества прямо у его дома останавливается волшебный поезд. Полярный экспресс забирает мальчика и других детей и отправляется в дальний путь — в гости к Санта-Клаусу на Северный полюс.
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