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«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

20 января
2024 год

Новости кино >>
20 января 2024
Джиллиан Андерсон поделилась историей французской семьи, приютившей еврейскую девочку во времена немецкой оккупaции, о которой рассказывает военно-приключенческая драма «Белая птица: Новое чудо», вышедшая на экраны 18 января. Актриса также рассказала, почему решила принять участие в этом проекте.


«Белая птица: Новое чудо» — это спин-офф фильма «Чудо» (2017). Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.

«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

Роли в картине исполнили Брайс Гейзар, Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Оливия Росс, Джон Бубняк, Джо Стоун-Фьюингс, Исай Голан, Стюарт МакКуэрри, Надин Леон Гобе, Джеймс Бомонт, Филип Ленковски, Пэтси Ферран и другие. Режиссёром выступил Марк Форстер («Кристофер Робин»).
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№ 2
Виталий Пекарев   20.01.2024 - 15:37
Наконец-то вернулся этот формат интервью с актёрами. Помню раньше подобные материалы запихивали на DVD) Птицу однозначно буду смотреть в кино читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   20.01.2024 - 15:03
Очень интересная история. Джиллиан отлично вписывается в этот фильм! Я давно не видел с ней таких качественных и интересных фильмов. Обязательно посмотрю читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Джиллиан АндерсонДжеймс БомонтДжон БубнякБрайс ГейзарНадин Леон ГобеИсай ГоланФилип ЛенковскиСтюарт МакКуэрриХелен МирренОливия РоссДжо Стоун-ФьюингсПэтси ФерранМарк ФорстерОрландо Швердт
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