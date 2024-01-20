«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

Джиллиан Андерсон
поделилась историей французской семьи, приютившей еврейскую девочку во времена немецкой оккупaции, о которой рассказывает военно-приключенческая драма «Белая птица: Новое чудо
», вышедшая на экраны 18 января. Актриса также рассказала, почему решила принять участие в этом проекте.
«Белая птица: Новое чудо» — это спин-офф фильма «Чудо
» (2017). Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
Роли в картине исполнили Брайс Гейзар
, Орландо Швердт
, Ариэлла Глейзер
, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен
, Оливия Росс
, Джон Бубняк
, Джо Стоун-Фьюингс
, Исай Голан
, Стюарт МакКуэрри
, Надин Леон Гобе
, Джеймс Бомонт
, Филип Ленковски
, Пэтси Ферран
и другие. Режиссёром выступил Марк Форстер («Кристофер Робин
»).
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