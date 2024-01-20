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Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета

20 января
2024 год

Новости кино >>
20 января 2024
Интерактивное кино теперь доберется и до больших экранов. Создатель дилогии «Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг экранизирует сурвайвал-хоррор Until Dawn, уверяет TheWrap.


За сценарий картины отвечает автор «Оно» Гэри Доберман, а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.

Оригинальную игру с участием Рами Малека, Петера Стормаре и Хейден Панеттьер компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.



Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.
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фильмы
ОноШазам!

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Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета фотографии
Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета фотографии
Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета фотографии
Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета фотографии
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