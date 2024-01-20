Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета

Интерактивное кино теперь доберется и до больших экранов. Создатель дилогии «Шазам!
» Дэвид Ф. Сандберг
экранизирует сурвайвал-хоррор Until Dawn, уверяет TheWrap
.
За сценарий картины отвечает автор «Оно
» Гэри Доберман
, а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.
Оригинальную игру с участием Рами Малека
, Петера Стормаре
и Хейден Панеттьер
компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.
Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.
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