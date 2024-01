Дэвид Ф. Сандберг и Гари Доберман предложат зрителям дожить до рассвета

Интерактивное кино теперь доберется и до больших экранов. Создатель дилогии « Шазам! Дэвид Ф. Сандберг экранизирует сурвайвал-хоррор Until Dawn, уверяет TheWrap За сценарий картины отвечает автор « Оно Гэри Доберман , а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.Оригинальную игру с участием Рами Малека Хейден Панеттьер компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.