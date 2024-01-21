Сериал «Бортпроводница» с Кейли Куоко закрыли после второго сезона

Сериал «Бортпроводница» останется без третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, стриминг Max рассматривал возможность продолжения истории, но актриса и исполнительный продюсер Кейли Куоко, сыгравшая главную роль в шоу, решила не возвращаться к проекту.
фото: The Hollywood Reporter
«Я всегда представляла себе „Бортпроводницу“ как мини-сериал, и благодаря невероятной творческой команде мы смогли выпустить два захватывающих сезона. Лично для меня сыграть Кэсси было воплощением мечты, и я очень благодарна всем, кто принял участие в создании этого оригинального сериала», — сказала Куоко.
Детективно-комедийный сериал по роману популярного американского писателя Криса Бохджаляна рассказывает о стюардессе Кассандре Боуден, большой любительнице вечеринок, спиртного и случайных связей. Однажды после бурной ночи она обнаруживает своего любовника с перерезанным горлом и решает самостоятельно выяснить, кто он и что привело его к такому финалу. Во втором сезоне у героини более трезвая и осознанная жизнь, но это не помешает ей вновь стать свидетельницей убийства и оказаться втянутой в очередную международную интригу.
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